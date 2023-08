Tesla, in Cina non si fidano: 'Quell'auto ti spia', bandita dal presidente Xi a Chengdu

I veicoli Tesla sarebbero stati vietati in alcune parti della città cinese di Chengdu in occasione della visita del presidente Xi Jinping venerdì per l'inizio dei Giochi universitari mondiali. Non è la prima volta che succedono cose di questo tipo.

Già in passato a Tesla è stato impedito di entrare in alcuni complessi militari e residenziali cinesi a causa di preoccupazioni riguardo ai dati sensibili raccolti dalle telecamere integrate nei veicoli. Tesla in Cina è una vera a propria macchina da industria, dal momento che nella fabbrica di Shangai viene prodotta una Tesla ogni 40 secondi. Anche se il CEO Elon Musk ha promesso di seguire le regole locali sulla gestione dei dati, i sospetti delle autorità cinesi nei confronti dei veicoli Tesla continuano.

Sui social media è circolato un video di un'auto Tesla a cui è stato negato l'ingresso in un'area specifica di Chengdu, con un funzionario del traffico che ha dichiarato di essere stato incaricato di eseguire gli ordini. Tuttavia, il video non è più disponibile.

La visita del presidente Xi Jinping a Chengdu, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi universitari mondiali, è simbolicamente molto importante per il paese, in quanto si tratta di un importante evento sportivo internazionale. La Cina ospita una grande percentuale di studenti universitari a livello globale, e la federazione sportiva universitaria nazionale cinese è nota per la sua capacità di organizzare eventi sportivi di alta qualità. I Giochi universitari mondiali sono stati rinviati nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19, ma ora si terranno regolarmente con l'obiettivo di celebrare lo sport tra gli studenti universitari di tutto il mondo.

Chiaramente queste vicende hanno più a che fare con i rapporti internazionali che non con l'industria automobilistica di per sé. Le tensioni tra Cina e Usa (e per esteso tra democrazie e autocrazie) ha creato una vera e propria guerra digitale, con prodotti del calibro di Tik Tok in forte discussione per via della raccolta dati degli utenti. In Cina pare stiano facendo la stessa cosa con i prodotti occidentali come Tesla. Nonostante la forte presenza di Tesla la Cina ha pronta la concorrenza con il marchio Polestar, la quale promette scintille con il prossimo modello Polestar 2 in arrivo nel 2024.