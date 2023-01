Scandalo Tesla, il video dell'auto che si guida da sola del 2016 era una messa in scena

Un video del 2016 di Tesla attraverso cui l'azienda sponsorizzava il sistema di guida autonoma, è finito in queste ore sotto la lente di ingrandimento. Secondo quanto svelato il filmato dimostrativo mostrerebbe delle funzioni molto lontane da quelle reali dell'epoca.

Nel video del 2016 di Tesla, che si può trovare ancora sul sito ufficiale dell'azienda automobilistica di Elon Musk ed anche in fondo a questa pagina, si nota l'auto elettrica che si ferma da sola al semaforo rosso per poi ripartire con il verde, ma sarebbe in realtà un sistema di cui non disponeva, così come sottolineato presso una trascrizione di una deposizione da Ashok Elluswamy, direttore del software Autopilot di Tesla, ascoltato dopo una causa del 2018 nei confronti proprio dell'azienda americana che produce auto.

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, questa testimonianza rappresenta la prima volta in cui un dipendente di Tesla ha confermato e spiegato nella maniera più dettagliata come il video di cui sopra sia stato realizzato sette anni or sono.

I sospetti nei confronti del video dimostrativo erano scattati già dal 2021, quando il New York Times sottolineava come lo stesso fosse stato girato su una strada che era stata in precedenza mappata da Tesla, quindi non in tempo reale. Ed è proprio ciò che Elluswamy ha confermato, spiegando appunto che per realizzare il video gli ingegneri di Tesla avevano usato una mappatura 3D del percorso che ha portato l'auto da Menlo Park a Palo Alto, presso il quartier generale di Tesla.

Il direttore del software Autopilot ha poi chiaramente spiegato che all'epoca la Tesla Model X non era in grado di guidare da sola nonostante l'azienda sostenesse il contrario. "L'intento del video – ha spiegato - non era descrivere accuratamente ciò a cui potevano accedere i clienti nel 2016, ma solo raccontare come sarebbe stato possibile intergare il sistema".

L'Nhtsa ha aperto un'indagine nei confronti dell'azienda di Elon Musk e soprattutto verso quanto veniva sostenuto nel 2021 circa il fatto che le sue auto potessero guidare da sole. Tutta colpa di una serie di incidenti che si sono verificati negli ultimi anni, come ad esempio quello che ha coinvolto una Tesla e altre 9 auto a San Francisco non troppo tempo fa.

In ogni caso, nonostante l'auto elettrica più famosa al mondo sia spesso e volentieri nel mirino delle critiche, tutti vogliono acquistarne una, ancor di più in questi giorni: dopo il taglio di prezzi Tesla ha registrato ordini record, Italia compresa