Tesla, chiusura 2023 in chiaro/scuro: bene la Cina, ma in Europa la quota è diminuita

Vi abbiamo parlato dei risultati finanziari di Tesla del quarto trimestre del 2023 che non hanno entusiasmato gli investitori. Anche se, dall'interno dell'azienda californiana, riceviamo pareri contrastanti, ecco qualche dettaglio tecnico sulla situazione di Tesla e qualche spunto per il futuro della compagnia.

Nel quarto trimestre del 2023, Tesla ha conquistato un nuovo apice nelle vendite globali di veicoli elettrici, registrando cifre straordinarie. Tuttavia, il sorprendente successo nelle vendite non si è tradotto in un'espansione altrettanto rapida della sua quota di mercato, un fenomeno che merita un'analisi più approfondita.

Le cifre più recenti, tratte da dati del settore che la stessa nella sua relazione finanziaria trimestrale, ci rivelano che la quota di mercato del colosso dell'auto elettrica negli Stati Uniti e in Canada ha toccato il 4%, rappresentando un picco senza precedenti. Tuttavia, questo entusiasmo deve fare i conti con la realtà, poiché l'andamento attuale sembra essere stabile, con una curva che si appiattisce senza lasciare spazio a una crescita significativa futura.

In Europa, la situazione è altrettanto interessante, se non un po' più complicata. Nel vecchio continente Tesla è alle prese con un lieve indebolimento della quota di mercato, scesa da un picco vicino al 3%. Questo potrebbe spiegare le recenti riduzioni di prezzo per la Model Y in diversi mercati europei. Nel mercato asiatico invece, e più precisamente in Cina, Tesla riesce a mantenere la sua posizione in crescita, sebbene ancora lontana dai numeri registrati in Europa e negli Stati Uniti/Canada.

La grande incognita ora è se Tesla riuscirà a consolidare il proprio successo nel 2024, aumentando sia le vendite di veicoli elettrici che la sua quota di mercato. L'azienda stessa prospetta un tasso di crescita "notevolmente inferiore" per l'anno in corso, il che pone delle sfide considerevoli.

Tuttavia, le prospettive potrebbero cambiare drasticamente nel 2025, con il lancio della prossima generazione di veicoli elettrici più accessibili, tra cui la nuova Tesla Model 2. Se il debutto avverrà entro la fine del 2025, ciò significa che dobbiamo aspettarci almeno due anni prima di assistere a una nuova ondata di crescita significativa per il marchio americano.

Tesla ha spiegato la situazione attuale con queste parole: "La nostra azienda si trova attualmente tra due grandi ondate di crescita: la prima è iniziata con l'espansione globale della piattaforma Model 3 e Model Y, e la prossima, crediamo, sarà avviata dall'espansione globale della piattaforma di veicoli di prossima generazione. Nel 2024, il tasso di crescita del volume dei nostri veicoli potrebbe essere notevolmente inferiore rispetto al tasso di crescita raggiunto nel 2023, poiché i nostri team lavorano al lancio del veicolo di prossima generazione presso Gigafactory Texas."