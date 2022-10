Tesla chiude il trimestre migliore di sempre: il Q3 2022 dei record

Il record era nell'aria, del resto appena il 27 settembre scorso è uscita la notizia di Tesla intenta a scrivere ai propri dipendenti al fine di consegnare quante più auto possibile in vista della chiusura del terzo trimestre: ebbene il Q3 2022 di Tesla vale 343.000 auto consegnate.

Con tale cifra, Tesla distrugge il suo record produttivo precedente, segno che le fabbriche di Fremont e Shanghai stanno lavorando a pieno ritmo e i nuovi impianti di Berlino e Austin iniziano a far sentire il loro apporto (proviamo la nuova Tesla Model Y prodotta a Berlino). Andando nel dettaglio, Tesla ha confermato che nel Q3 2022 ha consegnato ai clienti 343.000 vetture, mentre le auto prodotte sono state più di 365.000.

La società di Elon Musk ha detto di aver prodotto più di 346.000 Model Y e Model 3, consegnandone circa 325.000 negli ultimi tre mesi. Guardando alle più costose Model S e Model X: Tesla ha consegnato 18.672 unità, a fronte di una produzione di appena 20.000 auto. Dati alla mano, Tesla ha in inventario circa 20.000 auto pronte per arrivare nelle mani dei clienti il prossimo trimestre, tutte già vendute e in fase di trasporto. Tesla dunque raggiunge un altro importante traguardo, bruciando il precedente record di circa 30.000 unità. La battuta d'arresto del Q2 è già solo un ricordo (dopo due anni record Tesla ha smesso di crescere), dovuto sostanzialmente ai problemi produttivi del 2022, non alla decrescente richiesta dei veicoli.