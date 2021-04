Tesla chiude il trimestre migliore di sempre: i dati del Q1 2021

Il mese di maggio è ormai alle porte e il primo trimestre dell’anno si è ormai chiuso da un po’, solo ora però Tesla ha diffuso i dati di vendita e produzione ufficiali: è il miglior trimestre di sempre.

Il Q1 2021 è stato il miglior trimestre Tesla di sempre sia dal punto di vista della produzione che da quello delle consegne, e sappiamo bene come i due aspetti non sempre siano andati a braccetto negli anni. In totale la casa americana ha prodotto 180.338 auto (+75,6% year-to-year), tutte Model 3 e Y (+107%), nessuna Model S o X, sappiamo infatti che la produzione è stata fermata per aggiornare i modelli.

Le consegne invece sono state 184.877, in linea con la produzione di nuovi modelli e con un salto del 109% rispetto all’anno precedente. Le Model 3 e Y consegnate sono state 182.847 (+140%), le Model S e X appena 2.030 al -80%, ma sappiamo che questi numeri cambieranno con le versioni 2021. Nonostante gli alti volumi legati alla produzione, la domanda di nuove Tesla è talmente alta che il produttore dichiara appena 8 giorni di scorte in magazzino, non di più, mentre nel Q1 2020 erano ben 25.

Le cose in ogni caso miglioreranno nel corso dell’anno, anche perché verrà attivata la Giga Berlin in Europa. Continuando a questi ritmi, Tesla può ambire a consegnare almeno 740.000 vetture nel corso dell’anno (mentre le previsioni parlavano di 600.000).