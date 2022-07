Tesla chiude la Giga Berlin per due settimane: aggiornamento per aumentare la produzione

Lo scorso 22 marzo Tesla ha inaugurato la Giga Berlin, l'impianto tedesco per la produzione delle Tesla Model Y, almeno per ora. Elon Musk ha grandi piani per questa fabbrica, addirittura vuole già chiuderla temporaneamente per ampliare la capacità produttiva.

Come sappiamo dalle notizie in arrivo dalla Germania, Tesla ha da poco raggiunto quota 1.000 Model Y a settimana, a quanto pare però per la grande T non è ancora abbastanza (e pensare che noi siamo appena stati a vedere tutt'altro mondo: ecco come Lamborghini produce 15 Huracàn al giorno a Sant'Agata Bolognese).

Elon Musk vuole ora chiudere l'impianto tedesco per due settimane con l'intento di ampliarlo, come ha riportato Bild. Al momento non è chiaro quanti lavoratori andranno in vacanza e quanti tecnici invece rimarranno a lavorare per espandere la produzione - e ricordiamo che attualmente sono impiegati 4.500 operai nella sola Giga Berlin.

Certo questo potrebbe non risolvere tutti i problemi della fabbrica, con Tesla che sta trovando non poche difficoltà con i lavoratori. Molti di questi si sono lamentati dei salari troppo bassi, coinvolgendo anche il sindacato locale IG Metail, Tesla ha così alzato le buste paga del 6% cercando di raffreddare gli animi. Per la società californiana ci vorrà un discreto dispendio di denaro per far partire una terza ondata produttiva sul sito, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane - con al Giga Berlin che dovrebbe ripartire a fine luglio 2022.