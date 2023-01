Tesla chiude un altro anno da record: nel 2022 venduti 1,3 milioni di EV

Elon Musk ce l’ha fatta di nuovo, gli sforzi di fine anno hanno portato Tesla a raggiungere un nuovo record. Nell’ultimo trimestre del 2022, il Q4, la società californiana ha consegnato 405.000 veicoli, significa che nell’intero hanno ha consegnato più di 1,3 milioni di EV.

Numeri che si devono soprattutto alla messa in funzione a pieno regime (o quasi) della Giga Berlin e della Giga Texas, come anche ai miglioramenti eseguiti a Fremont e a Shanghai - anche se ora la Giga Shanghai ha subito un nuovo stop a causa del COVID. Andando a vedere i dati in dettaglio, Tesla ha prodotto in totale 439.701 veicoli nel Q4 2022, 20.613 Model S e Model X, 419.088 Model 3 e Model Y. Guardando alle auto consegnate, abbiamo 17.147 Model S e Model X contro le 388.131 Model 3 e Model Y. In totale Elon Musk ha consegnato ai clienti 405.278 veicoli nell’ultimo trimestre dell’anno.

Con gli ultimi dati del Q4, il 2022 ha visto Tesla costruire 77.177 Model S e Model X, 1.298.434 Model 3 e Model Y. Sul fronte delle consegne siamo a 66.705 Model S e Model X e a 1.247.146 Model 3 e Y, per un totale di 1.313.851 unità. Rispetto allo scorso anno, Elon Musk è riuscito a migliorare le consegne del 40%, mentre la produzione è salita del 47%, numeri davvero impressionanti che per il momento però non sono ancora riusciti a risollevare il titolo Tesla in borsa. Dopo l’annuncio dei risultati la crescita è stata irrisoria, poco più dell’1%, mentre rispetto a un anno fa le perdite sono state superiori al 60%.