Tesla China ha lanciato un accessorio a cui neanche Elon Musk ha creduto

Tesla ha un comparto marketing e social particolarmente attivo in Cina, dove il team locale si imbarca in avventure a cui spesso neanche Elon Musk crede fino in fondo... È proprio il caso dell’ultimo accessorio creato in collaborazione con McDonald’s.

Tesla China sembra essere un reparto davvero scatenato, su Weibo (il social network cinese che si potrebbe paragonare al nostro Twitter/X) vengono pubblicati tantissimi post e vengono create campagne spesso e volentieri fuori dall’ordinario. Il brand californiano crea anche prodotti lifestyle venduti soltanto in Cina, pensiamo al CyberVault per la ricarica casalinga oppure al microfono per il karaoke. Negli USA invece avevamo visto la Tesla Tequila da collezione. Questa volta una nuova partnership con McDonald’s ha portato alla produzione di un cucchiaio pensato per divorare con stile il mitico McFlurry - un cucchiaio d’ispirazione Cybertruck ovviamente.

La collaborazione con la multinazionale del fast-food ha portato alla commercializzazione di 50.000 cucchiai per McFlurry: il “Cyber Spoon” può essere acquistato per 4 dollari, poco meno di 4 euro, su Twitter/X però è avvenuto un episodio divertente. Vedendo l’immagine pubblicitaria del cucchiaio, Elon Musk in persona ha commentato “Fake news afaik”, ridendo di gusto tramite emoji. Neppure il CEO ha creduto che il team di Tesla China potesse arrivare a tanto...



In Europa abbiamo accessori decisamente più sobri, pensiamo al pad di ricarica ufficiale ispirato al Tesla Cybertruck.