Tesla, il CFO Zachary Kirkhorn lascia l'azienda: in 4 anni ha guadagnato più di Mbappè

Se non si può parlare di rivoluzione in casa Tesla poco ci manca visto che una delle principali figure dell'azienda dei record, leggasi il CFO, acronimo di chief financial officer, tale Zachary Krikhorn, ha rassegnato le dimissioni.

Un addio che è stato a dir poco fortunato per lo stesso Zachary visto che, stando a quanto fatto sapere dai colleghi di Bloomberg, citati da IlSole24Ore, in soli 4 anni l'ex CFO di Tesla ha accumulato una fortuna pari a ben 590 milioni di dollari, che al cambio fanno circa 538 milioni di euro.

Una cifra monstre che emerge soprattutto dalla somma di azioni e opzioni Tesla che lo stesso manager ha ricevuto come compenso. Sia chiaro, 590 milioni di dollari sono “nulla” in confronto alla ricchezza del CEO, Elon Musk, pari a 230,6 miliardi di dollari (è attualmente l'uomo più ricco al mondo), ma in ogni caso rappresentano una cifra decisamente ragguardevole se si pensa che è stata ottenuta in soli 4 anni per una media di circa 134 milioni di euro annui: niente male.

La fortuna di Kirkhorn la si deve tutta alle azioni, visto che di stipendio l'ex CFO Tesla guadagnava “solo” 300mila dollari a cui si sono aggiunti altri 31mila dollari di ferie retribuite. Se tutto ciò non vi impressiona sappiate che il buon Kirkhorn non ha ancora compiuto 40 anni, tenendo conto che l'ingegnere di Harvard e dell'università della Pennsylvania di anni ne ha 39.

Il suo ingresso in Tesla, auto che domina il mercato elettrico in Italia, è giunto nel 2010 dopo di che, nel 2019, il grande salto di qualità nel ruolo di direttore finanziario del marchio, considerato sempre come il giusto contrappeso di Elon Musk essendo lo stesso Zakhary calmo e misurato.

“Vorrei ringraziare Zach Kirkhorn per il grande contributo dato a a Tesla nel corso di anni spesso difficili”, il saluto di Elon Musk, che di recente ha ipotizzato un nuovo taglio di prezzi in Tesla. “13 anni sono un lungo periodo di servizio – ha aggiunto il manager sudafricano - Zach trascorrerà del tempo con amici e familiari, poi farà qualcos’altro”.

Pierre Farragu di New Street Research ha spiegato: “Tesla è la migliore al mondo nell’attirare talenti, ma avrà sempre difficoltà a mantenerli, data l’intensità e il ritmo con cui diventano ricchi in azienda!”. Al posto di Kirkhorn è stato nominato Vaibhav Taneja.