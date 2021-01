Tesla in cerca di designer: il nuovo modello cinese si farà

Dopo la conquista del segmento delle berline elettriche premium con la Model S, e il successo riscontrato in una fascia più bassa con la Model 3, Tesla sta provando ad espandere ulteriormente il suo portfolio di veicoli aggredendo il mercato dei SUV compatti con la Model Y, ma le voci di corridoio puntano già ad altro.

Elon Musk, CEO del brand, ha più volte confermato di voler sviluppare in Europa e per l'Europa una nuova berlina compatta, ma qualcuno dei lettori ricorderà di quando, non molti mesi fa, si è discusso circa l'apertura di uno studio di design Tesla sul suolo cinese.

Ecco, pare che adesso la casa automobilistica californiana stia cercando proprio un designer esperto per il ruolo in Cina, in modo tale da poterlo mettere a capo di un centro di design da inaugurare a Shanghai o a Pechino: lo scopo sarebbe quello di progettare e costruire un modello con forte accento orientale.

Secondo alcuni insider, il reparto Tesla addetto alle assunzioni starebbe cercando già da mesi delle figure di spicco "biculturali", dotate di 20 o più anni di esperienza nel settore e con grande familiarità in merito al palato dei consumatori cinesi. In base ad un report dell'agenzia Reuters, il marchio di Fremont avrebbe persino intervistato dei candidati tramite il capo del design interno Franz von Holzhausen, ma per ora non abbiamo altri dettagli circa l'argomento.

Nonostante l'idea sia paritcolarmente interessante, avrete intuito che siamo ben lungi dal vedere coi nostri occhi l'estetica finita di un nuovo modello Tesla per la Cina, ma vi consigliamo di leggere la seguente dichiarazione, rilasciata dallo stesso Elon Musk nel corso del 2020:"Credo che una cosa fantastica sarebbe...creare un centro di design cinese e progettare una nuova auto in Cina per il consumo globale. Sarebbe veramente eccitante."

Non sappiamo in quel momento quanto fosse pratica o idealistica l'affermazione di Musk, ma sembra che alla fine dei conti l'uomo più ricco del mondo (sì, Elon Musk ha appena superato Jeff Bezos) abbia preso la sua decisione.

Avviandoci a concludere senza allontanarci da Fremont vogliamo rimandarvi ad un'altra interessante informazione su un veicolo del brand: su Twitter è stata condivisa un'immagine che raffigura una delle prime Model Y costruite attraverso il rivoluzionario sistema "Megacast". In ultimo ci teniamo a menzionare una notizia che potrebbe fare felice più di un automobilista: la Tesla da 25.000 potrebbe arrivare prima del previsto.