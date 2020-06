Tesla cerca 37 ettari di terreno in Europa: in arrivo un nuovo impianto?

Nonostante i detrattori la dessero per spacciata già anni fa, Tesla è oggi più che mai attiva e intenta a espandersi. Sappiamo che nei dintorni di Berlino Elon Musk e soci stanno costruendo il primo impianto europeo ma la Giga Berlin potrebbe non essere sola nel vecchio continente...

Alcune succose indiscrezioni infatti vedono Tesla e il governo britannico trattare per una nuova fabbrica europea, cosa che ci sorprende non poco. Appena qualche mese fa infatti Elon Musk aveva confessato di aver scelto Berlino poiché in Inghilterra le cose erano troppo rischiose a causa della Brexit - eppur la posizione avrebbe facilitato il dialogo via mare fra USA e vecchio continente, in caso di necessità...

Beh il CEO potrebbe aver cambiato idea, magari anche grazie a qualche incentivo promesso dal governo locale... Sembra infatti che il Department for International Trade (DIT) stia cercando una superficie di oltre 37 ettari per costruire un nuovo centro Tesla dedicato alla "ricerca, lo sviluppo e la costruzione di auto elettriche".

La notizia, diffusa da Property Week, è stata confermato dallo stesso DIT che ha dichiarato: "Il governo sta lavorando con l'industria automotive per creare nuovi impianti per la produzione di auto elettriche su suolo britannico." Tesla del resto ha già avuto dei "contatti" con il Regno Unito in passato, dove ha collaborato con Lotus per la creazione della Roadster. La notizia ovviamente fa ben sperare soprattutto gli ingegneri locali, che potrebbero vedere nuovi posti di lavoro arrivare sull'isola di sua maestà... vediamo come si svilupperà la cosa.