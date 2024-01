Un nuovo Tesla Center a Bari: Elon Musk alla ricerca di una location

Come ben saprete, Tesla non si affida ad alcun concessionario: vende le sue auto online, con diversi Tesla Center proprietari che servono da vetrina e per le consegne. In Italia ci sono diversi centri, ora però il marchio di Elon Musk si espande a sud est, nella zona di Bari.

Chi vive al Nord non ha molti problemi a trovare un Tesla Center (Store e Gallerie), ce ne sono diversi in Lombardia, poi Torino, Bolzano, Verona, Padova e Udine. Andando verso il centro i numeri iniziano a diminuire, abbiamo Bologna, Firenze, Perugia, Pescara e ovviamente Roma, con il Tesla Center più “estremo” situato a Napoli (qui la mappa aggiornata degli Store e Supercharger Tesla). Ora il brand di Elon Musk inizia a guardare anche più a sud (o meglio, più a est...), sembra infatti che Tesla stia cercando una location adatta attorno alla città di Bari.

Dal Tesla Center campano sembrerebbe arrivata la conferma di un consulente alla vendita, scrive infatti Repubblica: “Non abbiamo ancora individuato una sede, la stiamo cercando, in ogni caso la volontà di Tesla Italia è di aprire uno store a Bari”. La cosa era stata in qualche modo confermata anche da Enrico Eoli, real estate manager di Tesla per Italia, Slovenia e Croazia, che su LinkedIn aveva anticipato la ricerca di una location attorno a Bari.

Ma che requisiti chiede Tesla per aprire un nuovo Service Center? Innanzitutto la distanza dal centro città non dev’essere superiore ai 5 km, la superficie poi dev’essere non inferiore ai 1.000 metri quadrati affinché si possa parcheggiare un buon numero di auto. Al momento la ricerca sembrerebbe ancora attiva, dunque per avere un nuovo Tesla Center in funzione a Bari ci vorrà ancora del tempo, la notizia però riguarda l’espansione di Tesla verso il Sud Est italiano, una notizia sicuramente positiva. La speranza è che arrivino anche altre location nel meridione e sulle isole, magari accompagnate da nuove stazioni Supercharger (com’è fatto un Supercharger V4 di nuova generazione?).