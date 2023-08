Tesla fa causa a due ex dipendenti per aver trafugato dati da 75.000 clienti

La protezione dei dati degli utenti è un tema delicato per Tesla, dopo la vicenda delle chat dei dipendenti, Tesla ha recentemente intentato una causa legale contro due ex dipendenti accusandoli di aver commesso una violazione dei dati che ha coinvolto oltre 75.000 individui in seguito ad "azioni scorrette all'interno dell'azienda".

La scoperta della violazione dei dati è avvenuta il 10 maggio grazie a una segnalazione del giornale tedesco Handelsblatt, che dimostravano che Tesla aveva fallito nel proteggere adeguatamente le informazioni dei clienti, dei dipendenti e dei partner commerciali. Nel corso di una lettera datata 18 agosto, inviata alle persone coinvolte insieme alla notifica ufficiale della violazione dei dati, Tesla ha dichiarato che un mezzo di comunicazione straniero (Handelsblatt appunto) ha informato Tesla il 10 maggio 2023 di aver ottenuto informazioni riservate su Tesla.

"L'indagine ha rivelato che due ex dipendenti di Tesla si sono appropriati indebitamente delle informazioni in violazione delle politiche di sicurezza IT e di protezione dei dati di Tesla e le hanno condivise con i media", ha spiegato Tesla nella lettera indirizzata alle persone coinvolte.

Tesla ha inoltre precisato di aver citato in giudizio i due ex dipendenti, senza specificare in quale giurisdizione sia stata presentata la causa. Conformemente alla lettera, le azioni legali hanno portato al sequestro di dispositivi elettronici che presumibilmente contenevano informazioni aziendali riservate.

"Tesla ha anche ottenuto ordini giudiziari che vietano agli ex dipendenti di utilizzare, accedere o divulgare ulteriormente i dati, con conseguenze legali. Tesla ha collaborato con le autorità e con esperti forensi esterni e continuerà a intraprendere azioni adeguate se necessario"

I documenti trapelati, denominati "Tesla Files", contenevano informazioni altamente sensibili, tra cui oltre 100.000 nomi di attuali e ex dipendenti, il numero di previdenza sociale del CEO di Tesla Elon Musk, indirizzi email personali, numeri di telefono, stipendi dei dipendenti (fra l'altro i compensi dell'ex CFO superano addirittura il salario di Mbappè), dettagli bancari dei clienti e dettagli riservati sulla produzione.

Tesla ha rassicurato le persone coinvolte che non esistono prove di un utilizzo improprio dei dati che potrebbe causare danni. Nonostante ciò, l'azienda ha offerto un servizio di monitoraggio del credito e prevenzione dell'identità per un periodo di 12 mesi a tutti gli individui colpiti.