Tesla castra Autopilot su Model S e Model X in Europa per allinearsi alla legge

La notizia che stiamo per darvi non è una delle migliori possibili, soprattutto se siete proprietari di una Tesla Model S o X o state per diventarlo. La società di Elon Musk sta riducendo le funzioni di Autopilot in Europa per uniformarsi alle regole continentali.

L’azienda californiana sta contattando i suoi utenti europei di Model S e X per annunciare l’arrivo di un nuovo aggiornamento software, come anticipato però questa volta non sono buone notizie. Si andrà infatti a limitare alcune funzioni rispetto alla variante Full americana, uniformando il software a quello già presente sulle nuove Model 3 e in linea con le regolamentazioni del vecchio continente. Nello specifico Tesla ha dichiarato questi cambiamenti nel changelog ufficiale:



- Il cambio di corsia automatico sarà limitato a strade con due o più corsie con entrambi i sensi di marcia.

- Una volta attivato il cambio di corsia automatico con la freccia, l’auto attenderà 1,5 secondi prima di effettuare la manovra, si annullerà in 5 secondi nel caso in cui non sia stato possibile effettuarlo subito.

- Il limite di sterzata sarà ridotto e questo può compromettere la stabilità del veicolo in modalità Autopilot, sarà dunque fondamentale l’intervento del conducente.

- Per utilizzare Summon l’utente dovrà essere entro i 6 metri di distanza dal veicolo.

- Arriverà una notifica nel caso in cui l’utente non tenga le mani sul volante per 15 secondi.

Di fatto si allinea l'esperienza di guida di una Model S e X a quella di una Model 3 di nuova generazione, la speranza però è che anche in Europa si possa presto utilizzare Autopilot al suo massimo potenziale. Qualcuno infatti si è chiesto: vale la pena acquistare il pacchetto per la Guida Autonoma a 6.700 euro in Europa con le leggi attuali?