Tesla, la carrozza in strada manda in tilt l'autopilot: non lo riconosce. Il video

Un video decisamente curioso e nel contempo simpatico, con protagonista Tesla e l'autopilot, sta facendo il giro del web e dei social in queste ore. Nel filmato, che trovate subito qui sotto, si nota una vettura di Elon Musk mentre si accoda ad una carrozza con cavallo.

Come molti di voi sapranno, spesso e volentieri il sistema FSD, Full-Self Driving è stato criticato, ed emblematico a riguardo è stato quanto accaduto durante il recente Superbowl con la pubblicità choc contro Tesla e il suo sistema di guida autonoma.

Che dire poi dello scandalo Tesla legato al famoso video del 2016 che ha sollevato un vero e proprio polverone. L'ultimo filmato riguarda una Tesla alle prese con una carrozza ed è un video che fa sorridere e che mostra chiaramente quanto i sistemi tecnologici non possano ancora competere con l'uomo.

Nel video si vede una Tesla che si accoda ad una carrozza trainata da un cavallo, un mezzo senza dubbio inusuale di questi tempi, e che ha mandato in tilt l'FSD. Nel grosso display centrale della Tesla si vede infatti il software che cerca di riconoscere cos'abbia dinanzi, ma invano.

Prima lo scambia per un tir, quindi per un camion, poi per un'auto, poi ancora per un pedone che cammina dietro ad un mezzo. Una vera e propria confusione del sistema di guida autonoma molto probabilmente perchè i tecnici di Tesla non avranno “registrato” la carrozza con cavallo all'interno dello stesso software, rendendo quindi impossibile il riconoscimento.

Ovviamente questi mezzi non sono proprio così convenzionali, ma capita a volte di incontrarli sulle strade di conseguenza non è da escludere che i cervelloni di Tesla, vedendo questo video, non decidano di mettere mano al loro sistema di guida autonoma per un update dello stesso. In ogni caso il video e le risate di chi registra il filmato sono eloquenti: gustatevelo qui sotto.