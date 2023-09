Tesla cannibalizza le vendite delle auto elettriche: e se fosse un male per il settore?

Quando si consultano le classifiche di vendita degli EV, c'è sempre un unico grande vincitore, ed è ovviamente Tesla. Anche nella chart delle 10 auto elettriche più vendute ad agosto 2023, l'azienda di Elon Musk è apparsa incontrastata, lontano anni luce dalla concorrenza.

Giusto per restare sui numeri dello scorso mese, la Fiat 500e, eletta miglior auto elettrica fra le piccole, ha venduto 135 vetture, mentre la Tesla Model Y, al secondo posto, ne ha messe in commercio ben 931, con 1.192 invece della Model 3, l'auto elettrica più venduta in assoluto nel nostro Paese ad agosto.

Dati che tutte le altre aziende automobilistiche, comprese i tedeschi di Volkswagen, stanno faticando a registrare, anzi, solo lontanamente a sfiorare. Il problema è alla base: a praticamente parità di prezzo, tenendo conto che oggi una vecchia Model 3 si può acquistare attorno ai 30mila euro con gli incentivi, l'automobilista italiano sceglierà la vettura di Musk o quella di un altro marchio?

Tesla ha la rete di ricarica più capillare ed efficiente d'Italia, inoltre la Model 3 è una berlina, quindi una vettura con un ottimo volume e spazio, ha una grande autonomia, e come detto sopra, il costo non è eccessivo. Perchè un italiano ma anche un tedesco, un francese o un inglese, a parità di listino, non dovrebbe comprare una Tesla?

Non ce ne vogliano gli amici di Fiat, ma una 500e costa 33mila euro, mentre una 600e parte da 36mila. A meno che uno non ami il marchio italiano e sia alla ricerca di una city car o di un B-SUV, è quasi certo che vagliando le varie offerte prenderà in considerazione quasi esclusivamente Tesla.

C'è poi da fare i conti con l'aura di Elon Musk, l'uomo più ricco al mondo che qualsiasi cosa tocca trasforma in oro. Nessuna casa al mondo, ad oggi, può vantare di una figura così magnetica come appunto il manager di origini sudafricane, e ciò a livello di marketing è assolutamente vincente.

Come spiegato nel titolo, c'è però il rovescio della medaglia: super Tesla non sta affatto giovando, paradossalmente, al settore visto che tutte le altre case automobilistiche stanno facendo una grande fatica a convincere i clienti con i propri modelli.

Da Volkswagen a Fiat, passando per Cupra, Renualt, Audi e via discorrendo, le loro auto elettriche sono macchine di assoluto livello e qualità ma semplicemente... non sono una Tesla. Ecco perchè i governi d'Europa stanno pensando di introdurre una tassa che vada a colpire le auto prodotte oltre i confini del Vecchio Continente, in primis Tesla: ma gli automobilisti come la prenderanno?