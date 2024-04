Tesla avrebbe cancellato la Model 2 economica, Elon Musk contro Reuters: 'Mentono'

Da questo venerdì sera ci saremmo aspettati un po’ di tutto ma non questo: Automotive News e Reuters hanno appena sganciato una bomba su Tesla, ovvero che la società di Elon Musk avrebbe cancellato il modello economico da 25.000 dollari, quello che tutti gli appassionati (e non solo) aspettano.

Sulla Reuters, l’articolo inizia in maniera inequivocabile: “Tesla ha cancellato il modello economico promesso da tempo, quello che secondo gli investitori avrebbe fatto diventare la casa americana un produttore automotive di massa”. La notizia viene data per certa e perentoria, non si usano termini condizionali; il tutto sarebbe arrivato da tre fonti informate sui fatti che avrebbero inviato un messaggio a Reuters. Ovviamente una bomba simile ha avuto immediate ripercussioni sul titolo Tesla in borsa, che in una manciata di minuti ha perso oltre il 6%. Personalmente abbiamo accolto la notizia con incredulità, anche perché l’ipotetica Tesla Model 2 promette di essere davvero rivoluzionaria, anche per via di un innovativo sistema produttivo che andrebbe a scardinare 100 anni di catena di montaggio fordista. Sarebbe un danno anche per l'Europa, visto che Musk aveva confermato la costruzione nella fabbrica di Berlino.

Una tale bomba atomica è ovviamente arrivata anche alle orecchie di Elon Musk, che prontamente ha scritto su X attaccando frontalmente Reuters: “Reuters sta mentendo” ha detto senza mezzi termini il CEO di Tesla - che con i media americani non ha proprio un rapporto brillante. Musk ha anche cavalcato l’idea, sempre su X, che Reuters abbia bisogno di questi pseudo-scoop poiché “sta morendo”, commercialmente parlando, con un calo di utenti sensibile mese dopo mese. Ci ritroviamo dunque nel bel mezzo di un fuoco incrociato e - sinceramente - non sappiamo a chi credere.



Da una parte sembra assurdo che Tesla abbia cancellato una vettura talmente importante “arrendendosi alla concorrenza cinese” come stanno scrivendo i media USA; il produttore americano è sicuramente in ritardo con la sua vettura economica, di tempo per conquistare il mercato però ce n’è ancora, la partita non è chiusa, anzi, nel mondo ci sono milioni di automobili termiche che andranno sostituite con vetture elettriche nei prossimi 30-40-50 anni. Dall’altra ci sembra altrettanto strano che un media come Reuters, assieme ad Automotive News, esca con una bomba simile senza aver accuratamente verificato la cosa. Vedremo se le prossime ore, giorni e settimane ci daranno qualche elemento in più per interpretare questa assurda storia.

