Tesla cancella dal sito specifiche e prezzi del Cybertruck: cosa sta succedendo?

Tesla sta probabilmente affinando la produzione del suo acclamato Cybertruck. Come lo abbiamo intuito? Beh dal sito ufficiale dell'azienda di Elon Musk sono spariti prezzi e specifiche tecniche del pick-up elettrico. Cosa sta succedendo?

Presentato la notte del 22 novembre 2019, in una serata destinata a fare la storia per via del clamoroso fail legato ai vetri indistruttibili del Cybertruck - andati in realtà in frantumi (se non ve lo ricordate vi rinfreschiamo la memoria noi: guardate i vetri del Cybertruck andare in frantumi), il pick-up di Tesla si è subito reso disponibile al preordine sul sito ufficiale.

Bastavano 100 dollari/euro per mettersi in lista di attesa, con tre livelli differenti (per approfondire: come ordinare un Tesla Cybertruck con 100 euro): Single, Dual e Tri Motor. Da allora ci sono stati parecchi rinvii della fatidica data di lancio, fra l'altro differente per ognuno dei tre modelli, fino a oggi, con la questione che si è fatta ancora più misteriosa: l'azienda ha rimosso la pagina con le specifiche tecniche e i prezzi USA.

Il produttore mostra ora soltanto alcune informazioni relative alla capacità di carico del pick-up e all'accelerazione, con lo 0-96 km/h ancora possibile in 2,9 secondi nella variante Tri Motor. C'è stato un cambiamento anche nell'indicazione dell'autonomia, con la scritta "500+ Miglia" diventata "fino a 500 miglia di autonomia".

Una modifica che arriva dopo il rinvio ufficiale del pick-up a fine 2022, dobbiamo dunque immaginare che nel frattempo il produttore stia affinando la scheda tecnica con nuovi dati, più vicini ai modelli finali. Non ci resta che aspettare l'aggiornamento del sito, con nuove specifiche e prezzi, di sicuro il Cybertruck non verrà cancellato dalla line-up Tesla (anche perché sarebbe un colpo insostenibile a livello d'immagine), c'è solo da pazientare fiduciosi.