Tesla sta cambiando il metodo di consegna delle proprie auto: anche da noi a breve?

Tesla ha senza alcun dubbio rivoluzionato la modalità di acquisto dei veicoli, offrendo ai propri utenti un’esperienza 100% online con vetture da ritirare in determinati pick-up point, solitamente Tesla Center. Ora però Elon Musk vuole modificare leggermente la fase di consegna.

Per il momento si parla soltanto di Nord America, non sappiamo se questa nuova modalità arriverà anche in Europa. Sappiamo in ogni caso che all’interno di una mail redatta da Elon Musk in persona, e poi pubblicata su X dall’account @Wholemarsblog, sono comparse alcune nuove operazioni obbligatorie che i dipendenti dovranno fare con i clienti. “È obbligatorio in Nord America [dunque Stati Uniti e Canada, ndr] installare e attivare il Full Self Driving 12.3.1 e fare con i clienti un piccolo test drive prima di consegnare il veicolo”, queste le parole scritte nella mail, ovviamente tradotte dall’inglese.

Siamo ancora in attesa di capire se la mail trapelata sia autentica oppure no, qualora fosse reale però sarebbe un bel cambio di paradigma nella consegna delle auto Tesla. Ricordiamo che il Full Self Driving è la Guida Autonoma avanzata delle Tesla, che permette alla vettura di guidare in autonomia in diverse situazioni. Musk vuole evidentemente migliorare il servizio di consegna e portarlo a un livello superiore, spiegando per bene ai nuovi clienti come funziona il FSD, forse anche per motivi legati alla sicurezza. Nonostante il nome, infatti, il Full Self Driving non trasforma la Tesla in un’auto a guida 100% autonoma; si tratta di un sistema di assistenza che comunque richiede attenzione costante al conducente.

Nella stessa mail Musk avrebbe aggiunto: “A oggi, quasi nessuno capisce le vere potenzialità del FSD, di quanto funzioni bene (se supervisionato)”. Il CEO di Tesla vuole dunque far capire per bene ai suoi clienti cosa può fare l’avanzato di sistema di assistenza alla guida: “So che questo rallenterà il processo di consegna ma è comunque un requisito importante”. Sarebbe interessante vedere arrivare questo nuovo modus operandi anche in Italia, anche se nel nostro Paese non tutte le opzioni di FSD sono attive o funzionanti al loro massimo potenziale.



Mentre Elon Musk pensa a come consegnare le auto in Nord America, in Europa BYD abbassa il prezzo della berlina anti-Tesla per eccellenza, la Seal.

Su Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti di oggi.