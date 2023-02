Tesla cambia ancora i prezzi: Model Y costa di più, Model 3 costa meno. E in Italia?

Il 13 gennaio scorso il mondo automotive ha subito un terremoto fortissimo: Tesla ha ridotto i prezzi delle sue auto fino a 12.500 euro in Italia, lo stesso ha fatto negli Stati Uniti dove ora il listino è stato ritoccato ulteriormente.

La società di Elon Musk è sempre stata una scheggia impazzita, modificando i listini come fossero titoli di borsa o scardinando le regole basilari del settore vendendo le sue auto soltanto online. Come abbiamo ricordato in apertura, il 2023 di Tesla è iniziato con un corposo taglio ai listini in tutti i mercati in cui opera, negli USA però c’è già stato un ulteriore ritocco e - chissà - potrebbe accadere presto anche in Italia.

Se a gennaio Tesla ha ridotto il prezzo della sua Model Y Long Range americana di 13.000 dollari, poco dopo ha rialzato di 500 dollari, mentre nelle ultime ore c’è stato un ulteriore aggiustamento: +1.500 dollari. Rispetto al taglio originario di 13.000 dollari c’è stato dunque un rincaro di 2.000 dollari in totale. La Model Y Performance invece è stata rincarata solo di 1.000 dollari.

Anche il listino della Tesla Model 3 è stato ritoccato, in questo caso però i prezzi sono scesi: Elon Musk ha abbassato il costo della Model 3 RWD di 500 dollari. È chiaro che la società voglia spingere le vendite della versione a trazione posteriore (conviene acquistare una Tesla a trazione posteriore con batterie LFP?), mentre gli ordini della Long Range sono attualmente bloccati per le troppe richieste. Molto probabilmente questi aggiustamenti avverranno solo negli Stati Uniti, in Europa magari non ci sarà alcun cambio rispetto al taglio di gennaio, con Tesla però bisogna rimanere sempre vigili…