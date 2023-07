Tesla cambia il colore di serie gratuito: arriva il Grigio al posto del Bianco

I colori standard di Tesla sono un po’ come le scale magiche della scuola di Harry Potter: a loro piace cambiare. Per colore standard intendiamo una vernice che non richiede sovrapprezzo: all’inizio era il nero, poi è arrivato il bianco, ora Elon Musk concede gratuitamente il Grigio Scuro Metallizzato.

Al momento il cambiamento è arrivato soltanto in Nord America, dove il Midnight Silver Metallic si può avere gratuitamente scegliendo una nuova Tesla Model 3 o una Tesla Model Y. Accedendo allo store italiano, il colore di serie dell’intera gamma è ancora il Bianco Perla Micalizzato, a breve però le cose potrebbero cambiare. Se il bianco non vi piace e volete provare ad aspettare, fra non molto il Grigio Scuro Metallizzato potrebbe diventare di serie, il che significa 1.600 euro risparmiati. Se invece volete proprio il bianco vi conviene affrettarvi: negli USA la vernice costa ora 1.000 dollari, e da noi potrebbe costare 1.000/1.200 euro.

Il produttore americano ci ha abituati, negli anni, a vedere diversi colori di serie sulle proprie vetture, speriamo che le vernici standard possano cambiare più velocemente, così che nelle strade si veda un mix maggiore di colori. Dopo l’ondata nera, in Europa è arrivata la wave delle Tesla bianche - che ancora non accenna a fermarsi. Di Tesla in colorazione Grigio Scuro Metallizzato invece se ne vedono sempre abbastanza poche, con gli utenti che magari preferiscono il blu, il nero oppure il rosso - e proprio per questo motivo Elon Musk potrebbe aver deciso di spingere un tantino la vernice. Vedremo se lo switch avverrà anche in Italia nelle prossime ore.



Nel frattempo Tesla ha raggiunto un nuovo record nel Q2 2023: consegnate oltre 466.000 vetture.