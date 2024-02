Tesla male in California: immatricolazioni giù per la prima volta dal covid

Chiunque abbia mai messo piede in California sa bene che quella è la terra delle Tesla, basta guardarsi intorno per capire quanto Elon Musk abbia fatto breccia da quelle parti. Nel quarto trimestre del 2023 però le immatricolazioni hanno registrato un calo del 10%. Prima volta in assoluto.

Come già accennato, questo evento è importante poiché la California è uno dei mercati più importanti per Tesla, noto anche come trend setter nazionale. Secondo i dati della California New Car Dealers Association, il totale di veicoli Tesla immatricolati è sceso a 47.592 nel quarto trimestre, rispetto ai 52.782 dell'anno precedente.

Sebbene Tesla abbia dei problemi con i margini, questo calo è in netto contrasto con le vendite globali di Tesla, che hanno raggiunto un nuovo record nel quarto trimestre, grazie a tagli dei prezzi. Il CEO Elon Musk ha attribuito il calo delle vendite in California agli alti tassi di interesse, che hanno aumentato i pagamenti mensili, danneggiando la domanda.

Tuttavia, gli analisti suggeriscono che le azioni e i commenti di Musk potrebbero aver allontanato dal brand alcuni acquirenti potenziali. Del resto, ormai, è chiaro a tutti quali sono i prossimi passi di Tesla: il piano per il 2024 punta ancora più in alto, soprattutto per l'acclamata e misteriosa Model 2. L'83% degli americani associa Musk a Tesla, ma la sua reputazione, a volte, può influenzare negativamente il marchio.

Inoltre, i tagli dei prezzi di Tesla possono influire sul valore delle vetture in circolazione, scoraggiando i potenziali acquirenti in una sorta di arma a doppio tagli commerciale. Da non dimenticare che la concorrenza crescente da parte di marchi come Chevrolet, Hyundai, Mercedes-Benz e BMW non resta ferma a guardare e potrebbe aver contribuito a questo calo.

Anche la crescita dei veicoli ibridi ha giocato un ruolo, con la quota di mercato che è aumentata dal 13,3% al quarto trimestre, rispetto all'8,7% dell'anno precedente. La quota di mercato complessiva dei veicoli elettrici in California è scesa al 21,1% nel quarto trimestre rispetto al 22,3% del trimestre precedente. Ricordiamo comunque che Tesla ha mantenuto la leadership nelle vendite di veicoli elettrici in California, con il Modello Y e il Modello 3 al top delle classifiche.