Tesla cala l'asso ricariche gratuite a fine trimestre: 16.000 km gratis ai nuovi clienti

Alla luce dei rumor sempre più frequenti circa un calo di domanda di auto Tesla nell'ultimo trimestre del 2022, l'azienda ha deciso di introdurre un escamotage per invogliare a continuare ad acquistare le sue auto: 16.000 km di ricariche gratuite negli Stati Uniti e - a quanto pare - in uno Stato europeo.

La mossa dell'azienda di Elon Musk, reduce da una nuova maxi cessione di azione Tesla, giunge dopo che la sua casa automobilistica è rimasta esclusa dagli accessi agli incentivi statali americani per acquistare le nuove auto.

Nel dettaglio i cittadini d'oltre oceano potevano godere di 7.500 dollari di sconto sulle nuove auto, ma la misura era riservata solamente alle aziende con un limite di consegne auto annuale di 200.000 modelli, cifra che Tesla ha ampiamente superato. Gli incentivi dovrebbero tornare a partire dal gennaio del 2023, di conseguenza sono molti gli acquirenti che stanno decidendo di posticipare l'acquisto di nuove auto se non addirittura cancellare gli ordini già effettuati per poi appunto comprare la stessa auto a 7.500 dollari in meno.

Ciò spiegherebbe tra l'altro anche la consegna di auto Tesla divenuta più veloce negli ultimi tempi. Per provare a correre ai ripari, arginando tale situazione, Tesla ha quindi pensato di offrire uno sconto di 3.750 dollari, esattamente la metà dell'incentivo statale, e nel contempo, come rivelato da una fonte anonima ad Electrek, sta proponendo la ricarica gratuita presso i Supercharger. Nel dettaglio vengono offerte, senza alcuni costo, fino a 10.000 miglia di ricarica, pari a 16.000 chilometri.

Stando a quanto fatto sapere dai concessionari, la promo è stata autorizzata ma nel contempo si è deciso di non sponsorizzarla online, non si sa bene per quale motivo. Per accedere a questo “regalo” bisognerà però rispettare alcune condizioni, a cominciare dal fatto che i 16.000 chilometri di ricarica vengano utilizzati nei successivi due anni l'acquisto. Inoltre, l'offerta è valida solo per i nuovi veicoli, indipendentemente dal modello acquistato. Pare infine che l'incentivo sia attivo anche nel Regno Unito, mentre per quanto riguarda il mercato italiano non vi sono notizie in merito.