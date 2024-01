Tesla ha bruciato 80 miliardi di dollari dopo le previsioni negative di Elon Musk

Come vi abbiamo riportato recentemente, la riunione degli azionisti Tesla non sarebbe andata molto bene. Elon Musk ha avvisato sulla prospettiva di una crescita delle vendite più lenta nel corso del 2024 nonostante i recenti tagli dei prezzi che hanno già danneggiato i margini della casa automobilistica leader del settore.

Musk ha dichiarato che la crescita sarà "notevolmente inferiore" nel 2024,poichè l'azienda si sta attualmente focalizzando su un nuovo veicolo elettrico di prossima generazione più conveniente e previsto per la seconda metà del 2025 (che noi sappiamo essere la nuova Tesla Model 2) prodotto nella Gigafactory del Texas.



In soldoni, Elon sta dicendo che questo sarà un anno di investimento, anche a fronte dell'attuale linea produttiva del Cybertruck che deve ancora entrare nel suo pieno regime operativo. Tuttavia, Tesla Model 2 è destinata a scatenare un boom nelle consegne, anche se accelerare la produzione risulterà impegnativo a causa delle tecnologie all'avanguardia coinvolte.

La perdita percentuale di Tesla è stata la più marcata, in oltre un anno, rispetto alle previsioni con un massiccio decremento di 80 miliardi di dollari nel suo valore di mercato, portando la perdita di capitalizzazione di mercato per il mese a circa 210 miliardi di dollari.

Gli analisti di TD Cowen hanno sottolineato che non solo i ricavi e i profitti del quarto trimestre sono stati inferiori alle aspettative, ma anche i titoli di Tesla stanno attraversando un periodo difficile. Questo impatto si è esteso anche ad altri produttori di veicoli elettrici come Rivian Automotive Inc, Lucid Group Inc e Fisker, i cui titoli sono scesi tra il 4,7% e l'8,8%.

L'industria dei veicoli elettrici, già alle prese con un rallentamento della domanda, si trova ora sotto ulteriore pressione a causa dei tagli dei prezzi di Tesla. La competizione con BYD in Cina e la crescente concorrenza minacciano i margini operativi. Nove intermediari finanziari hanno declassato il titolo, mentre sette hanno alzato il proprio rating. Attualmente, chi ha venduto allo scoperto titoli Tesla, ha guadagnato circa 3,45 miliardi di dollari quest'anno, rendendo questa una delle operazioni più redditizie negli Stati Uniti, secondo dati di Ortex.

Le azioni Tesla sono attualmente scambiate a quasi 60 volte le stime degli utili futuri a 12 mesi, con una valutazione premium (perdonate i tecnicismi da guru della finanza) rispetto ad altri titoli di punta come Apple, Microsoft e Nvidia, secondo i dati LSEG. Alcuni analisti avvertono che tale valutazione potrebbe diventare difficile da giustificare in futuro se la crescita delle vendite e il margine di Tesla dovessero ulteriormente indebolirsi.