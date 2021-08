Una Tesla bruciata è stata abbandonata su un lago ghiacciato, ecco perché

Un paio di anni fa qualcuno scoprì una Tesla Model X totalmente bruciata mentre giaceva abbandonata su un lago ghiacciato del Vermont. A notarla fu il proprietario di un'altra Tesla, che non mancò di pubblicare gli scatti sul forum di Tesla Motors Club avviando teorie e speculazioni.

Ovviamente in molti ipotizzarono che il veicolo si fosse incendiato a causa di un malfunzionamento, mentre non pochi hanno evidenziato la possibilità che si tratti di un tentativo di ingannare i servizi assicurativi. Adesso però sappiamo esattamente cos'è successo, e grazie al lavoro svolto da Electrek e InsideEVs possiamo spiegarvelo.

Apparentemente un individuo di nome Michael A. Gonzalez avrebbe avuto la pessima abitudine di acquistare multiple Tesla attraverso piccoli anticipi iniziali. Nessuna procedura completa sarebbe però stata consentita dalle concessionarie:"Tra il settembre del 2018 e il gennaio del 2021, Gonzales è entrato in possesso, tramite concessionarie del New Jersey, di New York, del Massachusetts e della Florida, di cinque veicoli Tesla per un valore totale di 607.000 dollari . Per ogni veicolo Gonzalez ha effettuato un pagamento iniziale di circa 2.500 dollari, per poi organizzare trasferimenti su fondi bancari non in grado di coprire le spese o su conti del tutto inesistenti. Gonzalez ha ricevuto i veicoli da Tesla prima che la compagnia scoprisse il tentativo di sviare i pagamenti completi. Alla fine Gonzalez ha rivenduto o provato a vendere quattro dei cinque veicoli."

Insomma, siamo davanti ad un tentativo di frode assurdo, il quale ci porta alle sorti della Model X. Il SUV a zero emissioni gli è stato consegnato per via di uno dei depositi da 2.500 dollari, ma in quel frangente non fu in grado immatricolarlo a suo nome prima del termine del pagamento completo. Non essendo la Model X di sua proprietà, ha così deciso di incendiarla e di lasciarla lì, sul lago ghiacciato.



Quest'ultima parte non è ancora stata confermata con sicurezza totale, in quanto l'uomo afferma di essere andato a pesca sul lago quando la macchina è andata in autocombustione. Da parte nostra stentiamo a credergli, ma gli lasciamo il beneficio del dubbio in attesa di indagini più approfondite.



A proposito di Model X finite male vogliamo menzionare un assurdo episodio che ha avuto luogo in Ontario, Canada, alcune settimane fa: ecco il video in cui un tornado la prende in pieno.