Tesla ha brevettato un tergicristalli a raggi laser

Tesla è uno dei produttori automotive che investe maggiormente in Ricerca & Sviluppo al mondo, in relazione alle automobili (per saperne di più: il miracolo di Tesla). Non si parla solo di motori e batterie ma anche altre di tecnologie d'uso quotidiano. Ora sul web è arrivato un nuovo brevetto relativo a tergicristalli laser.

Presentato nel 2019, è stato accettato dallo United States Patent and Trademark Office (USPTO) solo nel 2021 e messo a disposizione di tutti. Significa che se Tesla non utilizzerà il sistema sui suoi veicoli, altri produttori terzi potrebbero sfruttare il brevetto per migliorarlo ed eventualmente offrirlo sulle proprie automobili di serie.

Il funzionamento del tergicristallo laser è, sulla carta, abbastanza semplice: c'è bisogno di un gruppo ottico laser installato sul cofano della vettura capace di irradiare l'intero parabrezza e di riconoscere eventuali elementi esterni posati sul vetro. In base al rilevamento di questi elementi, i raggi laser vengono focalizzati affinché questi "ostacoli" vengano rimossi. La potenza del raggio è direttamente proporzionale alla grandezza dell'elemento rilevato, con il sistema che può funzionare in automatico oppure essere azionato manualmente dal conducente.

Una tecnologia che potrebbe essere ottima per rimuovere eventuali insetti spiaccicati sul vetro, anche se c'è qualche dubbio sulla rimozione dell'acqua: con la pioggia è probabile che una coppia di tergicristalli tradizionali sia più pratica ed efficace. Vedremo mai questo sistema sulle Tesla di serie? Difficile dirlo, del resto non è neppure il primo brevetto di questo tipo registrato dal produttore californiano. In passato avevamo già visto un tergicristalli installato su guide, che avrebbe dovuto ripulire da parte a parte il parabrezza della Roadster. Di certo Tesla sta cercando una soluzione alternativa per pulire il parabrezza, chissà se un giorno opterà per un sistema innovativo da adottare in massa.