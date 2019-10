Tesla brevetta un nuovo display con 'vetro olografico'

Fra le particolarità delle auto Tesla troviamo sicuramente i larghi schermi centrali, che sin dalla Model S hanno caratterizzato pesantemente le varie plance. Elon Musk e soci stanno cercando di migliorare costantemente questo aspetto e in un prossimo futuro potrebbe persino arrivare un display con "vetro olografico".

Se Model S e X possono ancora oggi vantare uno schermo da ben 17 pollici sistemato in verticale, Model 3 e Y hanno cambiato tutto girando il display in orizzontale e scendendo a 15 pollici. Inoltre un brevetto depositato di recente ha mostrato come Tesla stia anche lavorando a uno schermo borderless, che potrebbe essere davvero molto interessante dal punto di vista del design - e non la sola novità dei prossimi anni.

Il brevetto trapelato oggi è a dir poco curioso, è infatti chiamato "Holographic Decorated Glass for Screen Color Matching", attenzione però alla parola Holographic. Non vedremo ologrammi prendere vita all'interno dell'abitacolo delle Tesla (o almeno non ancora), la nuova tecnologia andrebbe a migliorare la visione in alcuni angoli del display. I display odierni, formati da pixel, possono visualizzare colori diversi in base all'angolo in cui vengono osservati; il nuovo brevetto di Tesla scongiura proprio questo fenomeno, aggiungendo una pellicola olografica nelle parti dello schermo più a rischio, andando così a migliorare la visione generale delle informazioni. Un brevetto che si aggiunge anche agli attesi tergicristalli elettromagnetici... (Foto cover: age_photocars)