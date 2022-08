Tesla brevetta una nuova antenna GPS a spirale: è un sistema multi-funzione

Le automobili attuali, almeno quelle in fascia premium, sono ultra tecnologiche, degli autentici computer su ruote capaci di ricostruire in 3D l'ambiente circostante e sapere esattamente dove si trovano nello spazio. Ebbene presto le Tesla saranno ancora più accurate: è stata brevettata una nuova antenna GPS molto avanzata.

Dal brevetto si possono estrapolare le caratteristiche principali di questa antenna: si parla di un'antenna multi-band che può essere installata al di sotto del vetro del veicolo. Un vero e proprio "sistema" che può includere degli elementi metallici dalla doppia funzione: possono migliorare la ricezione del segnale e funzionare da "resistenza" per sciogliere neve o ghiaccio sul vetro.

Questa particolare antenna può essere costruita a spirale, come potete vedere dalle immagini trapelate sul web; questo design migliorerebbe la precisione del segnale, ridurrebbe l'energia necessaria al funzionamento e creerebbe meno rumore. In ultimo i costi sarebbero inferiori, sarebbe dunque un "total win" per gli uomini di Elon Musk.

Tesla ha sviluppato questo sistema per sfruttarlo in due modi, come si legge sempre nel brevetto: può essere usato per la semplice navigazione così come per la guida autonoma. Dieci i realizzatori del brevetto quotati da Tesla: Anand Konanur, Shreya Singh, Richard Breden, Yasutaka Horiki, Aycan Erentok, George Zucker, Nagarjun Bhat, Rui Moreira, Aydin Nabovati e Rishabh Bhandari. Non vediamo l'ora di sapere quando e su quali veicoli verranno montate queste nuove antenne. Nel frattempo le nuove Model S e Model X Plaid sono arrivate in Italia.