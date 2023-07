Tesla è il brand più ricercato al mondo: cosa sognano invece gli italiani?

Qual è il marchio auto più ricercato nel mondo? È sicuramente una domanda molto difficile a cui però AutoTrader ha cercato di rispondere analizzando i dati di ricerca di Google, Paese per Paese. Magari non ci crederete ma Elon Musk è riuscito in un’impresa titanica: è Tesla surclassare tutti.

Un tempo si sognavano supercar irraggiungibili, piene di cavalli e magari roadster, oggi però le cose sono parecchio cambiate e Tesla risulta il marchio più cercato in 39 Paesi del mondo - un numero che nessun altro produttore raggiunge. Al secondo posto infatti troviamo Jeep, sogno proibito (ma neanche troppo) in ben 27 Paesi, segno che la legacy del marchio continua a esistere nonostante l’evoluzione subita negli ultimi decenni. Al terzo posto un marchio europeo sino al midollo: BMW, al top in 20 Paesi. La lista dei migliori continua con Toyota, Mercedes-Benz, Lamborghini, Ferrari e Land Rover.

Per avere un quadro più preciso della situazione potete cliccare sulla mappa presente in basso per uno zoom dettagliato - scoprendo così anche qual è il marchio automotive più ricercato in Italia. Ebbene nel Bel Paese la tradizione non si batte e si sogna ancora una Ferrari, magari rossa, come piaceva a Enzo. Il dominio di Tesla è comunque impressionante, soprattutto se si guarda ai soli Stati Uniti. Tesla la spunta in 25 Stati, mentre Jeep si ferma a 21. Toyota poi la spunta in 3 Stati soltanto, mentre in Michigan vanno pazzi per le Land Rover.

Come si può vedere dalla cartina, Elon Musk ha fatto breccia soprattutto lungo le coste, dove sale il livello di acculturazione e ci sono stipendi più alti, mentre Jeep regna negli Stati centrali, dove i paesaggi si fanno più selvaggi. A sorprendere però è la mancanza di un brand come Ford, profondamente americano, anche più di Jeep al giorno d’oggi, con la famiglia Ford che ancora gestisce l’attività. Vi aspettavate risultati diversi?



Nel frattempo Elon Musk punta all'India: un nuovo impianto Tesla costruirà 500.000 auto l'anno da 24.000 dollari l'una.