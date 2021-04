Tesla Boombox: ecco il sistema per scoraggiare i pirati della strada

L'aggiornamento per le Tesla il quale aggiunge il sistema Boombox rappresenta una modifica minore rispetto a molte altre, ma le nuovo possibilità sonore possono apportare alcuni benefici in strada da non sottovalutare. Come fatto notare da un cliente del brand, essi potrebbero anche dissuadere i classici pirati della strada.

Un'esperienza di questo tipo è stata condivisa pubblicamente sul subreddit r/TeslaModel3 dal cliente Tesla conosciuto su Reddit come u/fokized. In base a quanto riferito all'appassionato di vetture elettriche, mentre era in giro a divertirsi col Toybox installato sul veicolo è stato ostacolato nella sua traiettoria dal conducente di una Chevrolet Tahoe in modo alquanto pericoloso. In quel momento il proprietario della Model 3 aveva deciso di suonare il clacson, ma dalla sua macchina si è levato l'inconfondibile ritmo de La Cucaracha a tutto volume, provocando un momento di confusione sia a sé stesso che all'altro utente della strada.

Aveva chiaramente dimenticato che fosse attivo, in luogo del Toybox, il recente sistema Boombox della sua Tesla, per cui l'automobilista a bordo del SUV l'ha fissato perplesso per qualche istante prima di allontanarsi per la propria strada.

Il video in alto, condiviso su YouTube dall'utente Rich's Garage, espone in maniera molto chiara il nuovo update con tutte le sue melodie: si parte da La Cucaracha per passare ad un'elegantissima scorreggia, ma non manca Toss a Coin to Your Witcher composta appositamente in occasione della prima stagione della nota serie televisiva. C'è persino l'immancabile (e fastidiosissimo) verso della capra.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo chiudere restando in tema di furia stradale mostrandovi una brutta situazione verificatasi alcuni giorni fa negli Stati Uniti: un motociclista ha colpito una Tesla Model Y in movimento con un sasso per motivi apparentemente molto futili. A proposito del crossover elettrico californiano, quando arriva effettivamente in Italia?