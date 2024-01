Dopo Tesla anche BMW introduce i robot nelle proprie aziende

Tutte le volete che si parla di "Robot" sembra si far riferimento a qualche scana di Blade Runner o chissà quale cosmogonia letteraria di stampo distopico. Qua invece parliamo di auto e di fabbriche. Dopo Tesla infatti anche BMW userà i robot nelle catene di montaggio.

Non che ciò sia una novità, del resto Tesla da tempo usa robot nelle sue fabbriche, e vi abbiamo addirittura parlato di un'unità umanoide in particolare che avrebbe aggredito un operaio. BMW però starebbe abbracciando anch'egli ulteriormente l'automazione con l'introduzione di robot umanoidi sviluppati dalla startup californiana Figure. La casa automobilistica tedesca ha firmato una partnership commerciale con Figure per implementare questi robot sulla linea di produzione nello stabilimento di Spartanburg, nella Carolina del Sud.

Figure, in particolare è un'azienda specializzata nello sviluppo di robot umanoidi, ed è nota per aver creato macchine in grado di eseguire compiti delicati, come azionare una macchina Keurig. La partnership con BMW segna un passo avanti per l'azienda, rappresentando il primo legame commerciale con un'azienda esterna dal suo debutto nel 2022.

Brett Adcock, CEO di Figure, sottolinea il potenziale della robotica generica e l'opportunità di aumentare la produttività, ridurre i costi e creare ambienti di lavoro più sicuri e coerenti. L'obiettivo è integrare gradualmente i robot umanoidi nella fabbrica di Spartanburg seguendo un approccio multifase.

"La robotica monouso ha saturato il mercato commerciale per decenni, ma il potenziale della robotica generica è completamente inutilizzato[...] I robot di Figure consentiranno alle aziende di aumentare la produttività, ridurre i costi e creare un ambiente più sicuro e coerente”.

Le due aziende pianificano di individuare inizialmente le aree in cui i robot potranno essere utili, per poi procedere con la distribuzione graduale nei prossimi 12-24 mesi in tutte le fabbriche della compagnia. La progettazione dei robot di Figure tiene in considerazione la sicurezza accanto agli esseri umani, un aspetto cruciale considerando che lo stabilimento BMW impiega attualmente 11.000 persone.

Oltre BMW e Tesla, anche Hyundai sta esplorando l'uso di robot per migliorare l'automazione nelle proprie fabbriche. Robert Engelhorn, CEO della produzione BMW, ha dichiarato che l'industria automobilistica è in rapida evoluzione e l'uso di soluzioni robotiche generali può rendere la produzione più efficiente, soddisfacendo le crescenti richieste dei consumatori e consentendo al team di concentrarsi sulla trasformazione futura.

"L'industria automobilistica, e con essa la produzione di veicoli, si sta evolvendo rapidamente [...] L’uso di soluzioni robotiche per scopi generali ha il potenziale per rendere la produttività più efficiente, per supportare le crescenti richieste dei nostri consumatori e per consentire al nostro team di concentrarsi sulla trasformazione che ci aspetta”.

BMW adesso è (si può dire) a trazione totalmente elettrica, dal momento che, d'ora in avanti, tutta la sua strategia e i suoi sforzi saranno convogliati nell'elettrico. Per il marchio bavarese infatti, il motore termico ha raggiunto il picco massimo di vendite.