Tesla bloccherà l'apertura delle portiere se l'auto rileverà un ciclista in prossimità

Per le due ruote ogni macchina parcheggiata è una possibile minaccia, lo sanno bene motociclisti e ciclisti. L'incubo che ci si possa trovare una portiera aperta di scatto sul muso è sempre presente. La tecnologia potrebbe arginare il problema. Tesla sta pensando ad una nuova soluzione per tutelare la sicurezza dei ciclisti.

L'idea è semplice: usare l'enorme dotazione di sensori montati sulle auto Tesla per scrutare la presenza di eventuali pedoni o ciclisti. In caso positivo, la macchina blocca le portiere evitando l'incidente.

È stato proprio un utente Twitter, a quanto pare a sua volta vittima di quello che gli americani chiamano "dooring", ad aver suggerito ad Elon Musk di implementare la feature.

"Per piacere", ha scritto Burhan Halivov al N.1 di Tesla, "prendete in considerazione l'idea di usare i sensori dell'auto quando questa è parcheggiata, bloccando le portiere in caso vengano individuate potenziali vittime di 'dooring'". E ancora: "Il 'dooring' nelle grandi città è una causa importante di infortuni. È successo anche a me".

Elon Musk, scrive Teslarati, ha confermato che Tesla sta pensando ad una soluzione, che potrebbe quindi arrivare con un prossimo aggiornamento.

In assenza di auto iper-tecnologiche esiste comunque un modo semplice per evitare di spaccare la faccia ad un ciclista aprendo la portiera perché distratti: usare la mano più lontana dalla porta per aprirla, in questo modo il corpo è naturalmente spinto a girarsi. Difficile non vedere pedoni o ciclisti in questo modo.