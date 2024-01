Tesla bloccate dal gelo, Armaroli 'Ma quali auto elettriche! Negli USA rete da terzo mondo

Ha fatto il giro del mondo la notizia delle decine di Tesla bloccate ai Supercharger di Chicago per via del gelo, una news che ovviamente ha destato scalpore ma soprattutto ha “riattivato” gli hater, coloro che da sempre sono contrari alle auto elettriche, e che hanno rilanciato in massa la stessa news.

Ma come è andata veramente? Le auto elettriche sono realmente “morte” per via delle basse temperature che hanno interessato negli scorsi giorni la costa est degli Stati Uniti?

A provare a fare chiarezza ci ha pensato il noto Nicola Armaroli, chimico e dirigente del CNR, grande esperto di green e di mobilità, che parlando con Repubblica ha puntato il dito nei confronti della rete elettrica: "Gli Stati Uniti, in molte zone, hanno una rete elettrica da Paese sottosviluppato. In Norvegia le auto elettriche sono un quarto del totale e non fa certo meno freddo che a Chicago. Eppure non si vedono scene come quelle che girano sui social ribattezzate 'cimitero delle Tesla'".

E ancora: "Non è un caso che quei filmati si riferiscano a una stazione di ricarica". Ma cosa potrebbe essere successo quindi? "Potrebbe esserci stato un problema sulla rete elettrica di quella zona. E non mi stupirebbe, perché appunto l'infrastruttura Usa non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella europea. Potrebbe anche darsi che il freddo abbia provocato localmente una impennata dei consumi elettrici, magari per il riscaldamento degli edifici, con meno potenza disponibile per le colonnine di ricarica. Ma non ci sono motivi tecnici perché il freddo debba mandare in tilt le auto elettriche".

La Norvegia, vero e proprio paradiso delle auto elettriche, e nazione citata da Armaroli, non ha mai presentato i problemi visti a Chicago e anzi i guasti maggiori durante gli inverni gelidi si verificano con le termiche.

"Oltre alla tenuta della rete elettrica, c'è l'impreparazione dei proprietari", ha aggiunto Armaroli. "Qualunque sia lo strumento tecnologico con cui si ha a che fare, non lo si può utilizzare ignorando le condizioni ambientali circostanti. Leggo che a Chicago questi automobilisti sono andati a fare la ricarica delle loro Tesla con 20 gradi sotto zero, e quasi certamente non hanno preriscaldato la batteria prima di muoversi da casa, il che ne avrebbe aumentato le performance e la velocità di ricarica".

Armaroli ha quindi dato qualche consiglio: "Nei mesi invernali io preriscaldo sempre la batteria della mia auto, nelle mattine più fredde. La corrente elettrica consumata nell'operazione la recupero sotto forma di una maggiore autonomia nel corso della giornata, preservando al contempo la salute della batteria". L'esperto chiosa: “Le auto elettriche non temono il freddo? Assolutamente no, se utilizzate a dovere. Certo, se le fai circolare in un Paese con una rete elettrica che fa schifo...".