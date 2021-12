Tesla bloccata dalla burocrazia europea: la Giga Berlin ancora ferma

Il 2021 sarebbe dovuto essere l'anno europeo di Tesla, con il produttore californiano che aveva immaginato di mettere in funzione il nuovo impianto di Berlino e commercializzare le vetture Made in Germany entro la fine di dicembre. Purtroppo così non è stato per via di alcuni ritardi e ancora oggi non sappiamo quando la produzione inizierà.

Nonostante tutti gli eventuali problemi burocratici e tecnici, attorno alla Giga Berlin di Tesla sono già spuntate diverse Model Y (è lei la prima Tesla Model Y di Berlino?), il primo modello che verrà costruito in serie in Germania. Segno che la macchina produttiva sta scaldando i motori per partire a pieno regime appena possibile, a mancare all'appello però è della documentazione che gli uomini di Elon Musk non avrebbero ancora fornito al Ministero dell'Ambiente tedesco.

Queste le parole del ministro Axel Vogel: "Una prima consultazione online è andata a buon fine, mancano però ancora dei documenti che Tesla dovrà fornire alle autorità. Perché l'impianto possa operare nella piena legalità abbiamo bisogno di avere tutti i report richiesti - e purtroppo manca ancora del materiale".

A frenare la messa in funzione della Giga Berlin dunque è un problema burocratico, con gli uomini di Elon Musk che probabilmente hanno preso la questione sottogamba immaginando un percorso più lineare come negli Stati Uniti o in Cina. Nel frattempo, come anticipato sopra, Tesla continua a fare le sue prove e a parcheggiare al di fuori dell'impianto le prime Model Y europee, realizzate grazie all'uso di una pressa Megacast che "stampa" l'intero scheletro dell'auto in una sola operazione. Con la fine ormai imminente del 2021, le prime Tesla europee ufficiali arriveranno con il 2022, è solo questione di documenti mancanti e approvazioni.