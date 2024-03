Tesla Berlino sabotata dagli ambientalisti, ira Elon Musk: 'Siete i più stupidi al mondo'

Come vi abbiamo raccontato ieri, la Gigafactory Tesla di Berlino è stata costretta ad interrompere la produzione a seguito di un incendio apparentemente doloso. Dubbi che sono stati confermati dopo che un gruppo di ambientalisti ha rivendicato l'azione.

Nel dettaglio si tratta di un collettivo di estrema sinistra tedesco, leggasi il Vulkan Gruppe, che ha deciso di sabotare l'enorme azienda Tesla situata alle porte di Berlino, costringendo la stessa ad interrompere la produzione.

“Con il nostro sabotaggio ci siamo posti l’obiettivo di ottenere il più grande black out possibile della Tesla”, il comunicato dello stesso Vulkan Gruppe pubblicato subito dopo il fattaccio. Il gruppo di estrema sinistra aveva già attacco Tesla nel 2021, e ieri mattina ha preso di mira un traliccio dell'alta tensione nei pressi dello stabilimento dell'azienda americana, dandogli fuoco.

Si è così venuto a creare un black-out che ha bloccato le enormi Gigapress dell'azienda, così come tutti gli altri macchinari, i computer, i software, le luci e via discorrendo. “Tesla divora terra, risorse, persone e manodopera, e sputa seimila suv e auto alla settimana”, aggiunge il Vulkan Gruppe, accusando inoltre l’impianto di “inquinare le falde acquifere e di consumare enormi quantità di acqua potabile”.

Come detto in apertura è stata durissima la reazione di Elon Musk, affidata alla propria pagina X: “Questi o sono gli eco-terroristi più stupidi sulla Terra o sono burattini di coloro che non hanno buoni obiettivi ambientali", ha scritto il manager di origini sudafricane. E ancora: "Interrompere la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibile fossile, è estremamente stupido", scrivendo le due parole “estremamente stupido” in tedesco, per andare dritto al punto.

Ricordiamo che la Gigafactory Tesla di Berlino sforna circa 250mila auto all'anno, tutte Tesla Model Y, di recente tagliata di prezzo in Italia.