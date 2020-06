Tesla Battery Day: Elon Musk annuncia finalmente la data dell'evento

Ci siamo, Elon Musk ha diffuso una data ufficiale per l'attesissimo Tesla Battery Day, una giornata speciale in cui la compagnia californiana mostrerà al mondo le sue novità in tema di batterie auto. L'appuntamento è per il prossimo 15 settembre.

In origine, il Tesla Battery Day avrebbe dovuto prender vita nel corso della primavera appena conclusa, sappiamo però tutti cos'è successo con il Coronavirus che ha piegato mezzo mondo (per non dire il mondo intero...). Da subito si è capito che organizzare l'evento sarebbe stato impossibile, nonostante la fretta di Elon Musk - che a un certo punto aveva anche pensato a un evento online da fare subito e poi uno "fisico" qualche mese più in là.

Alla fine si è deciso per spostare tutto al 15 settembre, nel frattempo la compagnia potrebbe esser stata bruciata sul tempo da SVolt, che ha lanciato la batteria in grado di durare 15 anni, CATL, con l'accumulatore da 2 milioni di km (che sia lo stesso di Tesla, visto che le due compagnie collaborano?), e BYD, con la batteria che resiste a 3.000 cicli di ricarica senza perdere troppa capacità. Vedremo quali novità avrà Elon Musk per metà settembre, a circa un anno dalla presentazione storica (nel bene e nel male, visti i vetri rotti) del Tesla Cybertruck.