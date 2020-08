Il Tesla Battery Day ha una data e un orario: Elon Musk vuole stupirci

Il Tesla Battery Day è sempre un evento attesissimo, sia per gli appassionati sia per molti osservatori non particolarmente legati alla casa automobilistica californiana, poiché in ogni caso può risultare essere un appuntamento interessante per il mondo automobilistico e per tutti coloro i quali vi gravitano intorno.

Quest'anno la pandemia di coronavirus ne ha causato rinvii, stravolgimenti e chi più ne ha più ne metta, ma finalmente ci siamo: il brand ha appena comunicato la data e l'ora nei quali scopriremo il lavoro che ha tenuto a lungo lontano dai riflettori. Tenetevi quindi liberi per martedì 22 settembre alle ore 23:30 italiane (14:30 ora locale), quando il CEO di Tesla Elon Musk proverà a stupire tutti gli astanti.

La notizia è emersa in via ufficiale perché Musk l'ha condivisa con gli azionisti, ai quali ha indicato anche il prevedibile luogo di svolgimento: lo stabilimento centrale di Fremont, in California. Lo show, come già accaduto più volte, dovrebbe esser trasmesso via streaming in tutto il mondo e le speculazioni circa il contenuto hanno già cominciato a galoppare a ritmi serrati.

Sean Mitchell, grande esperto di auto elettriche e conoscitore della casa californiana, ha già affermato che il Battery Day di quest'anno sarà fondamentale per le strategie della compagnia, e che avrà un impatto significativo sul mercato. Molto probabilmente parte dei ritrovati tecnologici i quali verranno mostrati al pubblico serviranno a muovere nuovi modelli elettrici che Tesla andrà a presentare entro i prossimi anni.

Inoltre, circa un mese fa, si è parlato tanto di un nuovo brevetto depositato da Tesla e inerente una batteria anode-free. Il vantaggio di maggior rilievo che questa tecnologia introdurrebbe riguarderà la superiore densità energetica rispetto alle attuali batterie a litio, a parità di peso e volume. In questo preciso momento pare che la tecnologia sia ancora acerba, ma ciò non impedirà interessanti sviluppi futuri.

In conclusione vi informiamo di una recentissima notizia inerente i possessori di Model S e Model X "Raven": i due modelli stanno ricevendo un interessante aggiornamento firmware che include un'ampia gamma di nuove funzionalità relative al PowerWall.