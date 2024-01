Tesla con le batterie Panasonic può ulteriormente abbassare il prezzo delle sue auto

Sul fronte della competitività la Cina sta facendo una vera e propria guerra dei prezzi. In risposta, Tesla e Panasonic sarebbero la combo perfetta che consentirebbe al brand californiano di mantenere bassi i prezzi delle proprie auto senza "intaccare" troppo i conti.

Tesla, quindi, sta attualmente collaborando sinergicamente con Panasonic per potenziare le sue celle 2170 con l'obiettivo di introdurre una nuova generazione di batterie. Questo studio/sviluppo è in atto presso la presso la Giga Nevada, solita per essere il centro ricerca e sviluppo di Tesla, e sarà pronto entro la fine del 2024. Questo sviluppo potrebbe consentire a Tesla di abbassare significativamente i costi dei suoi veicoli elettrici.

Shoichiro Watanabe, direttore tecnico di Panasonic, ha annunciato che la produzione delle nuove celle 2170 dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. La decisione di avanzare in questa collaborazione con Tesla è stata presa di comune accordo tra le due parti. Sebbene Watanabe non abbia specificato l'esatto incremento della densità energetica delle nuove batterie, ha indicato che queste potrebbero consentire a Tesla di "ridurre il costo dei suoi modelli".

Attualmente, Tesla utilizza le celle 2170 sulla Model 3 e sulla Model Y prodotte negli Stati Uniti, mentre i veicoli prodotti a Shanghai e Berlino beneficiano di celle di un altro produttore. Alcuni modelli entry-level utilizzano batterie al litio-ferro-fosfato CATL.

Panasonic mira anche a migliorare la produttività della Giga Nevada, con l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva del 10% entro il 2025 senza la necessità di costruire nuove fabbriche o effettuare investimenti significativi iniziali. Infine, Panasonic e Tesla mirano a quadruplicare la loro capacità produttiva entro il 2030, il che richiederà la costruzione di nuovi impianti dedicati (questo in futuro almeno). Panasonic sta già costruendo la sua seconda fabbrica americana in Kansas, e nelle prossime settimane verrà annunciata l'ubicazione di un terzo stabilimento negli Stati Uniti per soddisfare la crescente domanda di batterie di auto elettriche.