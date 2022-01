Tesla batte i marchi tedeschi in Germania: cosa succederà con la Giga Berlin?

Per la sua fabbrica in Europa Tesla ha scelto la Germania per diversi motivi. Oltre alla posizione logistica strategica, Elon Musk ha scelto di "invadere" a suo modo una patria inespugnabile dei motori, in campo elettrico però i produttori storici dovrebbero stare molto attenti. Tesla infatti nel 2021 ha fatto meglio dei concorrenti locali.

La Germania è un mercato quantomai dinamico quando si parla di elettrico, nel 2021 sono stati ad esempio vendute più di 355.000 vetture BEV e PHEV, il che rappresenta il 14% del mercato. Tagesschau ha anche diffuso la Top 10 delle BEV più vendute e la Tesla Model 3 risulta al primo posto. Ha fatto meglio della Volkswagen e-Up!, della Volkswagen ID.3, della Renault ZOE (la prova della Renault ZOE 2021), della Smart EQ ForTwo, della Hyundai KONA Electric (10 motivi per acquistare la Nuova KONA Electric 2021), della Skoda Enyaq Electric, della Volkswagen ID.4 e infine della nostra Fiat 500e e della BMW i3.

Tesla Model 3 VW e-Up VW ID.3 Renault Zoe Smart EQ ForTwo Hyundai Kona Electric Skoda Enyaq Electric VW ID.4 Fiat 500e BMW i3

In campo elettrico dunque Tesla domina anche sui marchi storici, per il quale il 2021 non è stato un anno semplice in Germania. Solo Opel ha guadagnato il 10,7% rispetto al 2020 e Hyundai l'1,5%, gli altri otto brand principali hanno tutti segni meno - con Mercedes-Benz addirittura a -25,7% e Ford a -35%. Finché l'attuale crisi dei chip non verrà risolta (crisi che Tesla sembra non sentire) sarà difficile vedere risultati differenti.