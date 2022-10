Tesla ha barato per ottenere le 5 Stelle su Model Y? Risponde Euro NCAP

Le auto Tesla sono fra le più sicure in assoluto sul mercato attuale. Ovviamente non lo diciamo noi ma i vari enti come Euro NCAP, ANCAP, NHTSA, qualcuno però ha sospettato che il produttore "barasse" per avere risultati così eccellenti, soprattutto in Europa.

I dubbi hanno iniziato a prendere forma dopo i recenti risultati ottenuti dalla Tesla Model Y in Europa e in Australia (la Tesla Model Y è l'auto più sicura d'Europa), rispettivamente da Euro NCAP e ANCAP. La vettura ha infatti ottenuto i migliori risultati del mercato secondo gli ultimi e accurati test dei due enti, che da qualche anno ormai includono anche gli assistenti di sicurezza attiva. A mettere un po' di pepe alla vicenda è stato il noto hacker Green, esperto del mondo Tesla, capace di sezionare accuratamente ogni nuova versione del software rilasciata da Elon Musk e soci. Ebbene sulle vetture per i Crash Test sembrava che Tesla installasse un codice a parte, unico, diverso da quello di tutte le altre vetture di serie. Che il produttore sfruttasse il software per ottenere i massimi risultati possibili?

La cosa ha impensierito Euro NCAP che ha attivato un'indagine sulla questione e ora ha appena svelato i risultati alla CNN. Aled Williams, direttore di Euro NCAP, ha specificato che non esiste alcuna prova tangibile che Tesla utilizzi software particolare per barare ai test. Si tratta insomma di pura speculazione. Queste le parole di Williams: "Il nostro sistema a stelle è per noi di grande importanza e continueremo a fare tutto il possibile per garantire valutazioni aderenti alla realtà. Secondo le indagini portate avanti da Euro NCAP, a oggi non ci sono prove che Tesla abbia provato a ingannare i test".

L'organizzazione ha scandagliato gli ultimi aggiornamenti software delle vetture e non ha trovato alcunché che potesse far temere una frode. L'unico aspetto "anomalo" trovato riguarda il GPS: "È possibile che il GPS sia stato usato da Tesla per capire in che luogo venissero svolti i test, la società però ha negato la cosa, Tesla ha dichiarato di non aver utilizzato la funzione". Secondo la società californiana, le differenze del software determinano solo in che zona del mondo venissero svolti i test, affinché l'auto mostrasse la giusta configurazione.

La cosa è stata confermata anche da Williams: "Alcune regioni del mondo, pensiamo all'Europa o all'Australia, differiscono in termini di leggi, omologazioni ecc. Le recenti aggiunte sul codice delle Model Y australiane coincidono con la commercializzazione del veicolo nella zona denominata Australasia". Tutto risolto dunque? Non proprio, l'hacker Green non è ancora convinto, sembra infatti che le Tesla giapponesi non abbiano queste differenze nel codice e che dunque Tesla utilizza un modo diverso per separare le diverse regioni. Euro NCAP sta in ogni caso continuando a indagare, nel caso in cui arrivino nuove informazioni saranno presto divulgate.



Nel frattempo Euro NCAP ha rilasciato un nuovo batch di risultati: 5 Stelle anche a nuova BMW X1 e Mercedes-Benz EQE.