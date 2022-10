Tesla avvia produzione camion elettrico Semi: Pepsi riceverà primi modelli

Lo scorso agosto abbiamo notato lo stop agli ordini di Tesla Semi sul sito del colosso di Elon Musk, senza alcuna conferma successiva sull’accaduto. Ebbene, finalmente lo stesso CEO ha annunciato che Tesla avvia ufficialmente la produzione del camion elettrico, inviando poi a Pepsi i primi esemplari a partire dal 1° dicembre 2022.

Ripercorriamo un momento la storia di Tesla Semi: questo camion di classe 8 completamente elettrico è stato presentato nel 2017 in vista dell’attesissimo lancio nel 2019 ma, successivamente, il piano di lancio è stato posticipato di anno in anno fino alla conferma della produzione nel corso del 2023. A quanto pare, però, Elon Musk ha deciso di stupire tutti su Twitter con la conferma dell’avvio della produzione.

Nello stesso thread egli ha dunque precisato che Tesla Semi sarà “molto divertente da guidare” e avrà un’autonomia di 805 chilometri con una singola ricarica. La produzione inizierà in Nevada presso la Gigafactory Tesla della zona, ma poi il volume aumenterà con l’avvio del processo presso la Gigafactory texana.

Come già confermato, PepsiCo riceverà le prime consegne il 1° dicembre 2022 trattandosi dell’azienda con l’ordine più grande, avendo prenotato già una flotta di 100 camion elettrici. Quindici di questi ultimi verranno utilizzati per trasformare il sito PepsiCo di Frito-Lay Modesto, in California, in una struttura a emissioni zero, dove già non manca una stazione di ricarica Megacharger.

Restando in casa Tesla, Elon Musk ha affermato che il Cybertruck potrà essere usato come barca, ovviamente per un periodo di tempo molto limitato.