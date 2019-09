Il Tesla Autopilot V10 in autostrada: 40 minuti senza toccare pedali e volante

Ormai dovrebbe essere questione di giorni: il software V10 di Tesla dovrebbe arrivare a breve su tutta la flotta del marchio, nel frattempo abbiamo visto diverse anteprime del sistema. Nel video di oggi vediamo come si comporta Autopilot in un percorso autostradale lungo 40 minuti.

Pubblicato da DriveLosAngeles su YouTube, il video mostra il regolare percorso di un pendolare gestito però interamente da Autopilot, che con la versione V10 del software ha ottenuto qualche miglioramento minore. Inoltre la visualizzazione 3D a schermo del traffico è stata resa dagli uomini di Elon Musk più fluida e dettagliata, come si può vedere nelle immagini.

Sembra dunque che per ben 40 minuti, lungo tutto il percorso "da casa a lavoro", li conducente non abbia mai interferito con i controlli dell'auto, che è stata in grado di gestire tutto in autonomia. Ci sentiamo però di muovere una critica a chi ha realizzato il video: Autopilot è un sistema di guida semi-assistita e necessita di attenzione costante e mani sul volante da parte sul conducente.

Nel video invece si vede un peso legato allo sterzo, utile probabilmente a ingannare il sistema - che quando non sente pressione lancia diversi avvisi, poi scollega Autopilot per un determinato periodo. Come dimostrato anche dallo youtuber italiano Matteo Valenza, non si sa mai come Autopilot potrebbe reagire in fase di marcia, avere le mani sul volante per intervenire subito e prendere i comandi è talvolta fondamentale per evitare potenziali incidenti.