Tesla Autopilot sospettato di aver ucciso tre motociclisti: la storia

Tesla Autopilot è un avanzato sistema di assistenza alla guida che permette alle vetture elettriche di Elon Musk di svolgere diverse azioni in semi-autonomia ("semi" perché il conducente è comunque tenuto a prestare attenzione massima), un fiore all'occhiello della società californiana, ora però sotto indagine...

Per scoprire com'è iniziata questa storia bisogna tornare indietro all'inizio di agosto 2022, quando la NHTSA americana ha iniziato a investigare su due incidenti mortali che hanno coinvolto due motociclisti e due Tesla sospettate di utilizzare Autopilot al momento dello schianto. Ora, arrivati a ottobre 2022, l'ente americano responsabile della sicurezza sulle strade ha annunciato che una terza Tesla è indagata per gli stessi motivi: incidente in cui è rimasto ucciso un centauro e Autopilot attivo.

Quest'ultimo incidente sarebbe avvenuto a Boca Raton lo scorso 26 agosto 2022, quando Ingrid Noon è stata colpita da dietro a forte velocità a bordo della sua Kawasaki Vulcan S da una Tesla guidata da Richard Dorfman. In questo particolare caso, sembra che l'uomo stesse guidando con alcuni problemi fisici e che dunque abbia delegato ad Autopilot gran parte del lavoro... Con questo terzo incidente siamo a tre motociclisti uccisi nel giro di 60 giorni da Tesla che stavano utilizzando Autopilot; in tutti e tre i casi i motociclisti sono stati colpiti da dietro.

Come abbiamo ricordato anche sopra, Tesla Autopilot è un sistema di Guida Autonoma di Livello 2 (anche Autopilot al massimo potenziale sarà di Livello 2), dunque a essere responsabili del suo comportamento sono sempre e comunque i conducenti, che devono tenere gli occhi saldi sulla strada e le mani sul volante. Tesla però ha avuto diversi problemi in passato per via dei nomi "Autopilot" e "Full Self Driving", con moltissimi utenti che li hanno scambiati per sistemi di livello superiore.

Ovviamente finché non ci sarà una sentenza chiara della NHTSA non potremo certo dare la colpa ad Autopilot, che comunque negli ultimi anni è migliorato tantissimo e riconosce quando un utente è a bordo di una moto (abbiamo provato Tesla Autopilot al massimo potenziale). Il nodo della questione riguarda la velocità, se davvero Autopilot è capace di riconoscere i motociclisti a velocità sostenuta, e quanto i conducenti dei tre incidenti fossero attenti alla strada. Di certo il sogno di Elon Musk di rendere autonome le sue Tesla entro la fine del 2022 è ancora lontano. Il CEO ha spesso detto che le Tesla sarebbero state in grado di portarci al lavoro oppure a fare la spesa senza bisogno dell'intervento umano, sembra però che ci sia ancora parecchio da fare...