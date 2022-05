Tesla Autopilot da oscar: ha impedito che lo schianto all'incrocio diventasse tragico

La tanto chiacchierata guida autonoma, spesso viene additata come pericolosa e poco utile, e chiaramente in rete appaiono un sacco di video che documentano i momenti in cui fallisce, ma questa volta abbiamo una testimonianza che dice l’opposto. L’incidente all’incrocio poteva diventare tragico, ma il Tesla Autopilot ha prevenuto il peggio.

L’incidente infatti riguarda una Tesla Model 3, che tramite le camere di bordo ha registrato tutto quanto l’accaduto. L’auto era in modalità FSD (Full Self Driving) ferma allo stop con il semaforo rosso. Nel momento in cui è scattato il verse l’auto ha fatto un piccolo movimento in avanti fermandosi poco dopo così da rilevare eventuali utenti che non avessero rispettato il semaforo rosso dell’altra corsia dell’incrocio.

A quel punto la Model 3 è ripartita, dopo circa 6 secondi da quando il semaforo era diventato verde, ma l’auto è stata travolta da un pick-up Honda, che l’ha colpita all’altezza della ruota anteriore sinistra. Facendo più attenzione si nota però che i sistemi dell’auto hanno frenato la vettura una frazione di secondo prima dell’impatto.

Così facendo la Model 3 è stata colpita soltanto sul frontale, mentre se avesse percorso qualche centimetro in più probabilmente l’impatto si sarebbe scaricato sulla portiera, con conseguenze ben peggiori per il conducente, che invece non ha riportato alcun graffio.

La dinamica dell’accaduto mostra chiaramente che in questo caso la colpa dell’incidente non è da imputare in alcun modo alla guida autonoma, e non si può nemmeno incolpare di non essere stato in grado di prevenire del tutto la collisione, dal momento che il pick-up arrivava a gran velocità, e prima dell’immissione era ancora distante.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo inoltre che adesso il Tesla Autopilot si affida unicamente alla telecamere equipaggiate sull’auto, e non fa più uso di radar. E restando in tema di “situazioni scomode” con guida autonoma, non perdetevi questa compilation di 15 incidenti in cui vedrete il comportamento del Tesla Autopilot.