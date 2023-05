Tesla con autopilot non rallenta mentre il pedona attraversa sulle strisce: il caso

Il sistema FSD di Tesla è in continua evoluzione ma chiaramente necessita di ulteriore sviluppo per far sì che operi nel migliore dei modi, specie in termini di sicurezza, così da evitare situazioni spiacevoli come quella avvenuta in California, dove l’autopilot ha rilevato il pedone sulle strisce ma ha continuato la sua corsa.

Episodi come questo non fanno che aumentare l’astio verso questo sistema di guida autonoma che molto spesso è stato criticato per svariati motivi, al punto da essere protagonista di una pubblicità choc contro Tesla durante il recente Superbowl.

Perché se l’autopilot va in tilt mentre segue una carrozza trainata da cavalli è un conto, ma se tira dritto sulle strisce pedonali durante l’attraversamento di una persona allora il problema acquista connotati ben diversi. È quanto si vede nell’ultimo filmato apparso in rete che arriva dalla California, dove vediamo un modello Tesla con l’autopilot attivo che non fa una piega nell’attraversare le strisce pedonali, nonostante il sistema abbia rivelato una persona che stava attraversando.

Alcuni utenti sono rimasti impressionati dall’evento, ma al contrario: molti sostengono che l’auto avrebbe agito proprio come la maggior parte delle persone che vivono a San Francisco, mentre altri hanno fatto notare che se l’auto avesse frenato di colpo per far passare la persona avrebbe potuto innescare un tamponamento.

Per la legge Californiana però non ci sono dubbi, quanto visto nel video è illegale e da punire con una multa. Questo evento fa però pensare: l’auto non si è fermata, ma alla velocità a cui procedeva, se avesse inchiodato, avrebbe potuto davvero causare un incidente. Si tratta dunque di una situazione effettivamente complessa per un sistema di guida autonoma, che senza dubbio necessità di particolare attenzione in fase di sviluppo.