Tesla Autopilot Livello 2 alla prova nella strada più pericolosa degli USA: il video

Se da una parte c’è chi mette alla prova la Guida Autonoma Beta 10.6 di Tesla, mostrando una serie di pericolosi bug al pubblico, dall’altra c’è chi sfida l’Autopilot Livello 2 sulla strada più pericolosa degli Stati Uniti: la cosiddetta “Coda del Dragone”. Come se l’è cavata? C’è un fantastico video del veicolo elettrico in azione!

A cimentarsi in questa avventura è stato lo YouTuber CGP Gray, noto per i suoi video di animazione ma anche per alcuni suoi viaggi in giro per il mondo. Nell’ultimo di questi, egli ha voluto mettere alla prova la Tesla Model 3 di suo padre nella strada più pericolosa degli Stati Uniti d’America, attivando la Guida Autonoma di Livello 2 che, ricordiamo, è lo standard dato da Tesla per l’uso cittadino dell'Autopilot.

La strada in questione, chiamata Tail of the Dragon, si trova al confine tra Tennessee e North Carolina, è lunga 22 chilometri e ha ben 318 curve, ovvero una ogni 70 metri. Si tratta di uno spettacolo incredibile, amati da motociclisti e anche automobilisti. Il fatto che sia aperta a tutti, compresi i grandi camion, non è però il massimo: c’è, infatti, chi esagera con il tagliare le curve, finendo così per causare incidenti anche mortali.

Nonostante queste premesse, la Tesla Model 3 è riuscita a gestire l'intero percorso senza problemi, rallentando a circa la metà del limite di velocità per molte curve e procedendo senza richiedere l’intervento umano per tutte le 318 curve. Si tratta certamente di un ottimo risultato, sebbene la condizione fosse abbastanza ideale nel contesto del video: strade sgombre, nessun ostacolo, manto stradale ben mantenuto e nessun attraversamento pedonale o luce accecante. In altre parole, la situazione perfetta per la circolazione con Tesla Autopilot attivo, che dunque non ci consente di comprendere a pieno le capacità e i limiti del sistema di assistenza alla guida. Se non altro, il video è veramente piacevole da vedere.