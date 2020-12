Tesla in Autopilot distrutta da un tir e tanto altro: ecco la compilation

Il video in alto mostra una delle classiche compilation di incidenti stradali caricata su YouTube da Wham Baam Teslacam, che stavolta ci sottopone vari episodi certamente non propriamente felici, ma comunque molto interessanti.

Le vetture Tesla godono di un sistema di registrazione integrato, il quale monitora l'area che le circonda fornendo ai rispettivi proprietari del materiale molto utile in caso di incidente. In effetti il proprietario della Model 3 dell'immagine in anteprima, tale Aaron Smith, ha disintegrato la propria EV in uno schianto avvenuto l'anno scorso.

Secondo lui la sua vettura era in modalità Autopilot, e quindi si guidava da sola mentre si trovava in autostrada, ma all'improvviso un autoarticolato in immissione sulla stessa corsia colpì la macchina a circa 95 km/h mandandola persino fuori strada.

Dopo l'evento, Smith rimase intrappolato nell'abitacolo per un periodo prolungato di tempo, e successivamente venne finalmente trasportato in ospedale grazie ad un'autoambulanza. Il conducente del mezzo pesante pare fosse sceso dal camion soltanto per sincerarsi delle condizioni degli airbag per valutare i costi e le varie conseguenze assicurative. Al momento però non abbiamo dettagli certi e approfonditi nel merito.

In molti darebbero la colpa dello scontro alla modalità Autopilot di Tesla, ma dal nostro canto non siamo così convinti dell'accaduto. E' molto probabile che il conducente dell'autoarticolato avrebbe comunque colpito la Model 3, poiché l'unica cosa che Smith avrebbe potuto fare, sarebbe stata lanciarsi fuori dalla carreggiata.

A proposito di guida autonoma vogliamo rimandarvi alla promozione che Elon Musk ha approntato per gli automobilisti intenzionati a comprare una delle sue auto elettriche: se acquistate una Tesla entro la fine del 2020 riceverete la Guida Autonoma Completa in via gratuita per tre mesi.

In ultimo, restando nei pressi del produttore di Fremont, non possiamo non citare l'ultimo (e in certi casi esilarante) aggiornamento indirizzato alle auto del brand: da adesso possono riprodurre i suoni esterni, che siano essi flatulenze, melodie dei camion dei gelati o altro.