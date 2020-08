Tesla Autopilot: ecco una compilation di incidenti evitati grazie alla guida autonoma

Di recente è comparso su YouTube un interessante video, caricato da Wham Baam Teslacam e illustrante una compilation di incidenti evitati grazie alla guida autonoma integrata su tutte le auto elettriche di Tesla: l'Autopilot.

Alcuni di essi li abbiamo già condivisi in passato sulle nostre pagine (ad esempio il salvataggio di un puma), con tanto di descrizione dell'accaduto, ma vederne così tanti uno dopo l'altro ci aiuta a comprendere le possibilità che una guida autonoma efficace può aprire al mondo dell'automobile: una riduzione significativa del numero di scontri stradali.

Prima di lasciarvi al video in alto, vogliamo però spiegarvi come funziona per il gestore del canale la creazione di questo tipo di compilation. Innanzitutto Wham Baam Teslacam richiede le riprese della Modalità Sentinella ai proprietari e agli appassionati di Tesla, esigendo anche un minimo di contesto e spiegazione circa l'evento specifico. In seguito prova a mettersi in contatto con il proprietario del veicolo in questione per avere ulteriori dettagli e per ricostruire con precisione le dinamiche. E' per questo motivo che in fase di montaggio sono state aggiunte o la descrizione vocale, oppure dei testi a schermo che parlano dell'episodio.

In questo caso il canale YouTube ci ha proposto una Top 10 di spezzoni relativi all'Autopilot in azione, con l'obiettivo di mostrarne i pregi mentre evita incidenti all'ultimo secondo. Ci teniamo però a dire che non bisogna mai lasciare che il sistema di guida autonoma lavori in moto totalmente autonomo, poiché è assolutamente sconsigliato sia dalla stessa casa automobilistica californiana sia dal comune buonsenso, poiché allo stato attuale delle cose il software non è in grado di gestire perfettamente ogni situazione.

Ne è un chiaro esempio quanto accaduto alcuni giorni fa su un'autostrada del North Carolina, dove il conducente di una Tesla Model S si è schiantato ad alta velocità contro una volante della polizia mentre l'Autopilot era inserito. Lui però stava guardando un film sul proprio smartphone. In molti Paesi è oltretutto vietato l'utilizzo dell'Autopilot in quanto non è ancora stato preso in considerazione dal sistema legislativo. Nel Regno Unito infatti il proprietario di una Model 3 ha avuto alcuni grattacapo con le forze dell'ordine locali causa dei test effettuati su un tratto di strada di Swindon estremamente peculiare. Bene, detto questo evitiamo di infastidirvi troppo: gustatevi il video in alto.