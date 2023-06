Tesla Autopilot sarà il ChatGPT della Guida Autonoma? L'ultima sfida di Elon Musk

Da argomento di nicchia, l'intelligenza artificiale è ormai sulla bocca di tutti, anche grazie all'enorme successo che una piattaforma come ChatGPT sta riscontrando, arrivando a toccare anche il grande pubblico e media tradizionali (come la TV). Ebbene Elon Musk è convinto che il Tesla Autopilot possa essere il ChatGPT della guida autonoma.

"Penso che Tesla avrà una sorta di momento ChatGPT. Magari non in questo 2023 ma al massimo il prossimo anno" queste le parole del patron di Tesla durante un'intervista esclusiva con David Faber della CNBC. ChatGPT, riassumiamo per chi non lo sapesse, è una piattaforma di intelligenza artificiale a cui è possibile porre dei quesiti (testuali) per ottenere risposte complesse ed elaborate, non degli sterili rimandi ad altri siti come invece fa - più tradizionalmente - Google. La piattaforma sta riscuotendo un grande successo poiché è semplice da usare e può davvero aiutare l'uomo a svolgere diverse task, anche se ancora gli errori non mancano (il lato oscuro di ChatGPT).

Ebbene Elon Musk ha associato ChatGPT a ciò che potrebbe presto accadere con la sua Guida Autonoma, attualmente in fase di sviluppo. Per parafrasare, Autopilot al suo massimo potenziale potrebbe rivoluzionare - secondo il CEO di Tesla - un intero settore, facendo parlare di sé come una vera e propria rivoluzione (almeno negli USA inizialmente, abbiamo provato Autopilot al suo massimo potenziale in Italia ma le funzioni disponibili sono ancora limitate).



Non è la prima volta che il magnate "spara alto" con le promesse parlando di Tesla, non sappiamo però cosa realmente la società americana stia sviluppando dietro le quinte; al momento la Guida Autonoma Beta in prova su parecchie Tesla americane non è altro che un sistema di Guida Autonoma di Livello 2 che ha bisogno della supervisione dell'uomo per funzionare, siamo però sicuri che internamente gli uomini di Musk stiano lavorando per raggiungere il Livello 5 (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5). Quest'anno non vedremo novità particolari, come ha lasciato intendere il CEO, ma dal 2024 dobbiamo aspettarci qualche grosso annuncio in ambito Guida Autonoma. Non vediamo l'ora di saperne di più.