Autopilot di Tesla da brividi sulla neve: guardare per credere

Ancora una volta Tesla finisce nel mirino per il suo sistema di guida autonoma beta e questa volta ci si è messa pure la neve. Negli ultimi giorni sono giunti vari video dal Nord America, colpito da una vera e propria tempesta polare, in cui si vedono diverse Model 3 in difficoltà.

L'ultimo filmato in ordine di tempo arriva da Detroit dove un automobilista ha voluto dimostrare che l'aggiornamento del sistema FSD, il Full Self-Driving di Tesla, non funziona in maniera corretta in caso di maltempo, definendo il tutto pericoloso. “Non credo che questo sarà un viaggio molto lungo – esordisce a inizio video il guidatore - perché sono qui fuori a rischiare la mia vita e quella della macchina per creare contenuti”.

Il sistema cerca di fare del suo meglio per tenere traccia dei marciapiedi coperti dalla neve, e nel contempo riesce a rilevare il traffico veicolare, anche se spesso sterza verso destra non essendo in grado di mantenere la sua giusta rotta per via della neve sull'asfalto. Lo stesso avviene anche a velocità molto basse, circa 25-30 chilometri all'ora, con il guidatore che è costretto più volte a intervenire per mantenere la sua Tesla sulla strada, soprattutto quando la stessa cambia direzione senza alcun motivo. “Non so come faranno a raggiungere la piena autonomia – ha esclamato ancora lo youtuber - quando mezzo mondo ha queste condizioni di neve, pioggia e ghiaccio. Non è ancora pronto per un tempo orribile come questo”.

In ogni caso qualche nota positiva c'è stata, in quanto il sistema di guida autonoma di Tesla, recentemente multato per falsa pubblicità in Corea, si è mostrato ottimo, per assurdo, sulle strade completamente innevate, inoltre, quando il retrotreno tende a slittare per la scarsa aderenza, l'auto si comporta in maniera egregia, riportandosi sulla retta via grazie a un sistema di stabilizzazione che non richiede l'intervento umano, come invece accadeva in passato. Il sistema Autopilot non sembrerebbe quindi ancora perfetto al 100% e lo dimostra anche il recente maxi incidente di San Francisco causato da una Tesla.